Выпуском занимается партнёр Apple, компания Foxconn.

Предстоящая серия смартфонов iPhone 16 уже находится на этапе массового производства, а партнёр Apple, компания Foxconn, нанимает дополнительных сотрудников для наращивания своих производственных мощностей, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: MacRumors

Компания Foxconn уже достаточно продолжительное время выпускает для Apple мобильные устройства, а для обеспечения достаточных запасов iPhone 16 производителю даже пришлось прибегнуть к масштабному набору сотрудников, что неудивительно, учитывая планы Apple по наращиванию масштабов поставок смартфонов серии iPhone 16 – по некоторым данным, по сравнению с линейкой iPhone 15 планируется выпустить более чем на 10% больше устройств новой серии.

Отмечается, что этапу запуска массового производства iPhone 16 предшествовал процесс наращивания запасов комплектующих, необходимых для выпуска смартфонов — в частности, серийное производство OLED-панелей дисплеев для новинок стартовало ещё в июне, а основными поставщиками выступают Samsung и LG Display. Сейчас же Foxconn приступает к процессу сборки смартфонов Apple новой серии.

Согласно предыдущим утечкам, предстоящая линейка смартфонов iPhone 16 будет отличаться от предшественников более тонкими рамками, обрамляющими экран. Кроме того, Pro-версии iPhone 16 должны получить дисплей с большей на 0.2 дюйма диагональю по сравнению с моделями предшествующего поколения, в то время как стандартных версий данное изменение не коснётся.

Ожидается, что официальная презентация смартфонов серии iPhone 16 состоится в сентябре текущего года — ряд источников предполагает, что данное событие произойдёт 10 сентября.