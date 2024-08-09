Биометрическая авторизация доступна в Proton Pass на платных тарифах

Менеджер паролей от компании Proton постепенно начинает выходить на уровень лучших конкурентов. Ранее данная компания была известна своим VPN и электронной почтой. Теперь в её менеджере паролей появилась поддержка биометрической авторизации. Это означает поддержку Touch ID на macOS и Windows Hello на компьютерах с Windows.

Как и другие подобные сервисы, здесь биометрическая аутентификация позволяет разблокировать менеджер при помощи сканера отпечатков пальцев или лицевого распознавания. Длинный и сложный пароль для входа в приложение вводить больше не потребуется. Для этого необходимо быть платным пользователем сервиса с тарифным планом от Pass Plus. Его стоимость составляет $23,88 в год или $4,99 в месяц.

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Также разработчики добавили возможность автоматически заполнять формы с контактной информацией. Ещё появилась поддержка поиска в даркнете.

Новая функциональность уже сейчас доступна в приложении для Windows и компьютеров Mac.