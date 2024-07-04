Proton предлагает текстовый редактор с акцентом на конфиденциальность

Компания Proton, известная своими сервисами VPN и защищённой электронной почтой, теперь предлагает воспользоваться текстовым редактором со сквозным шифрованием. Утверждается, что это альтернатива Microsoft Word и Google Docs для тех, кто заботиться о своей конфиденциальности.

В этой программе пользователи получат множество функций для работы с документами, как и полагается современным приложениям подобного рода. Можно будет создавать и редактировать документы, делиться ими для совместной работы в реальном времени, комментировать их и отвечать на вопросы, импортировать и экспортировать файлы в популярных форматах вроде .docx и .txt. С приложением можно работать в зашифрованном облачном хранилище Proton Drive, представленном в 2022 году.

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Отличительной чертой здесь является сквозное шифрование. Доступ к ключам шифрования есть только у клиентов, поэтому разработчики приложения не смогут узнать содержимое ваших документов, анализировать движения курсора и нажатия на клавиши.

Из этого также следует вывод, что на основе пользовательских данных не будут обучаться алгоритмы искусственного интеллекта. Кроме того, если серверы будут взломаны, злоумышленники не получат доступ к данным. Хранение данных на облачных сервисах в Швейцарии означает, что власти Евросоюза и США не смогут получить к ним доступ.

Приложение является условно-бесплатным. Есть подписка по цене 10 евро в месяц, если заплатить за год сразу. Для корпоративных клиентов стоимость начинается от 7 евро за одного пользователя в месяц.