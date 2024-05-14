Конфиденциальный почтовый сервис передал данные одного из своих пользователей властям

Почтовый сервис Proton Mail в очередной раз обвинили в передаче пользовательских данных правоохранительным органам. Располагающаяся в Швейцарии компания предлагает электронную почту со сквозным шифрованием, что должно защищать данные от постороннего доступа. Как видим, при желании этот доступ получить можно.

Сервис передал данные одного из пользователей испанским властям. Благодаря этим данным власти смогли идентифицировать и арестовать члена каталонской организации независимости «Демократическое цунами». По словам представителей Proton Mail, сотрудничать с властями компанию заставляют швейцарские законы.

реклама

Почтовый сервис Proton Mail со сквозным шифрованием появился в 2013 году. Он обещает сохранность данных, чтобы их не могли прочитать посторонние. Предположительно, даже сотрудники самого сервиса не могут прочитать содержимое писем и распознать своих пользователей.

В 2021 году произошёл другой инцидент, когда компания была вынуждена предоставить властям Швейцарии IP-адрес и данные устройства французского активиста по борьбе с изменением климата. В итоге он был задержан. В компании говорят, что сами письма зашифрованы, но она обязана в рамках криминальных расследований предоставлять данные пользователей, которые остаются при посещении её серверов.

Не так давно испанская полиция заставила сервис предоставить резервный адрес электронной почты одного из пользователей, который принадлежал Apple. Пользователь под ником Xuxo Rondinaire подозревался в помощи движению за независимость Каталонии.

Власти Испании запросили у Apple дополнительную информацию, чтобы можно было идентифицировать этого пользователя. В итоге якобы данные предоставила Apple, а не Proton, которая только указала адрес резервной электронной почты.

Представители сервиса утверждают, что у них хранится минимальная информация о пользователях, но он не гарантирует полную анонимность.