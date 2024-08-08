Ryzen 5 9600X поставил рекорд по разгону процессоров на архитектуре Zen 5

В рамках мероприятия AMD Tech Day состоялась процедура разгона процессоров с применением жидкого азота (LN2). Новую флагманскую модель на архитектуре Zen 5, Ryzen 9 9950X, удалось разогнать до 6,6 ГГц на всех 16 ядрах. Что касается более доступного по цене процессора Ryzen 5 9600X, на нём установили рекорд для архитектуры Zen 5, добравшись до отметки в 7 ГГц.

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Автором разгона стал Альва Джонатан, известный под ником Lucky Noob. Процессор работал в составе материнской платы MSI MEG X670E ACE и охлаждался жидким азотом. Все 6 ядер процессора были настроены на множитель x70 при базовой частоте шины 100 МГц. В системе были установлены две планки оперативной памяти DDR5 по 32 ГБ.

В результате Ryzen 5 9600X стал самым быстрым 6-ядерным процессом в многопоточных тестах Cinebench 2024 и в Y-Cruncher PI-BBP-10B. Оверклокер компании Asus под ником SAFEDISK также сумел поставить два новых рекорда на Ryzen 5 9600X, заняв первые места в тестах X265 1080P и 4K.

Это только начало разгона процессоров на архитектуре Zen 5. Пока они не набирались до уровня в 8 ГГц, но и 7 ГГц — достойная демонстрация возможностей Zen 5 с охлаждением на жидком азоте. Ранее процессоры Ryzen 5000 достигли уровня в 6350 МГц, а процессоры Ryzen 7000 — 7471 МГц. Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X попадут на прилавки магазинов на следующей неделе, поэтому желающих разогнать их скоро станет намного больше.