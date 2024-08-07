Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X не продемонстрировали значительного прироста производительности по сравнению с предыдущей линейкой Ryzen 7000

7 августа 2024 года истекло эмбарго на публикацию независимых обзоров новых десктопных процессоров AMD — Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X. В результате в сети начали появляться результаты тестирования этих чипов, и ниже будут представлены мнения наиболее авторитетных блогеров и тематических СМИ.

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Согласно первым тестам, новые процессоры не продемонстрировали значительного прироста производительности по сравнению с предыдущей линейкой Ryzen 7000. В частности, стоковый Ryzen 7 9700X не смог обойти по быстродействию Ryzen 7800X3D, что может разочаровать поклонников AMD, ожидавших более ощутимого улучшения.

Что касается более доступной модели Ryzen 5 9600X, то он показал результаты, сопоставимые с производительностью Intel Core i7-13700K. Это говорит о том, что хотя новые процессоры и предлагают конкурентоспособные характеристики, они не становятся явными лидерами в своем классе.

В обзорах отмечается, что хотя Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X могут быть интересными предложениями для определенных категорий пользователей, их производительность не оправдывает ожиданий тех, кто надеялся на революционные изменения в архитектуре и технологии.