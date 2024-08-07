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AMD официально назвала стоимость процессоров новой серии Ryzen 9000: от $279 до $649
Названы рекомендованные розничные цены процессоров AMD Ryzen 9000

Прошло больше двух месяцев с момента официального анонса процессоров следующего поколения AMD на архитектуре Zen5. Только теперь производитель назвал официальные розничные цены новых чипов. Больше не нужно искать утечки на сайтах разных интернет-магазинов в разных странах. AMD оценила новые процессоры в суммы от $279 до $649.

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Эти цены чуть выше, чем назывались на прошлой неделе. В частности, 16-ядерный Ryzen 9 9950X оценили в $649 вместо $599. 12-ядерный 9900X будет стоить $499 вместо $449. 8-ядерный 9700X и 6-ядерный 9600X будут стоить $359 и $279 соответственно, как ранее стало известно благодаря розничным сетям в США.

Если же сравнивать с процессорами серии Ryzen 7000, цены выглядят следующим образом:

  • Ryzen 9 9950X: $649 (-$50)
  • Ryzen 9 9900X: $499 (-$50)
  • Ryzen 7 9700X: $359 (-$40)
  • Ryzen 5 9600X: $279 (-$20)

Тот факт, что процессоры не подорожали, уже должен порадовать покупателей. Более того, при росте производительности для игр и создания контента они стали даже подешевели.

Продажи моделей Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X стартуют 8 августа. 15 августа поступят на прилавки более мощные чипы Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X. В момент их релиза в магазинах не будет доступно материнских плат на чипсетах серии 800.

Поскольку продажи начнутся уже завтра, сегодня, 7 августа, начнут публиковаться первые обзоры новых процессоров. Благодаря им станет известно, насколько велик прирост игровой производительности и стоит ли менять процессоры прошлого поколения на новые.

#amd #процессоры
Источник: videocardz.com
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