Архитектура Zen 5 разочаровала, так как уступает прошлогодней Raptor Lake-S

Релиз процессоров Ryzen 9000-й серии разбит по частям и начнется уже 8 августа, когда на арену ворвутся долгожданные Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X. А уже 15 числа, вслед за ними, последуют топовые Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 9950X.

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К сожалению, традиционные преданонсные тесты крупных англоязычных блогеров показывают, что ожидания от новых CPU "красного лагеря", мягко говоря, переоценены. Так, масштабный прогон новинок, вкупе с различными камнями от AMD и Intel в 13-ти современных играх, продемонстрировал крайне удручающие результаты для фанатов "трехбуквенной".

Средняя частота кадров Ryzen 7 9700X установилась на отметке в 155 FPS, что выше, чем у предшественника в лице Ryzen 7 7700X на микроскопические 2,6%. При этом прирост минимального фреймрейта составил всего 1 кадр.

Но что более забавно, так это проигрыш новейшего высокопроизводительного Ryzen 7 9700X на свежайшей архитектуре Zen 5 процессору Core i5-14600K, который не только находится в более нижнем сегменте, но и доступен на рынке уже почти год.

Таким образом, Ryzen 7 9700X, и, вероятно, вся линейка Ryzen 9000, не могут рассматриваться в качестве достойной замены устаревшим Core 14-го поколения, по крайней мере в играх. Сидящие в настоящий момент на Core i5-14600K могут не распылять внимание на жалкие потуги со стороны AMD и дальше получать отличный FPS в ожидании Core Ultra 200.