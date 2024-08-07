Следующее поколение видеокарт Intel ожидается в последнем квартале

В четвёртом квартале нынешнего года от компании Intel ждут релиза нового поколения видеокарт. Карты Battlemage Xe2 должны принести значительный прирост производительности по сравнению с нынешними Alchemist.

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Недавно в рамках конференции в Китае вместе с компанией Asus представители Intel обсуждали свои новые продукты, в том числе процессоры и видеокарты. Ожидается, что производительность карт значительно вырастет. Новая архитектура обеспечивает рост скорости на 50% и содержит такие изменения, как новые блоки трассировки лучей и поддержку VCC.

Первыми продуктами с применением графической архитектуры Xe2 станут процессоры Lunar Lake, дебют которых назначен на 3 сентября. Они будут иметь до 8 ядер Xe2 с тактовой частотой до 2,05 ГГц. Дискретные видеокарты получат значительно большую частоту за счёт большего значения TDP и крупных систем охлаждения.

Среди улучшений нового поколения видеокарт можно назвать усовершенствованные векторные процессоры, встроенную поддержку выполнения косвенных команд и увеличенные блоки трассировки лучей. До конца года должно быть представлено как минимум три чипа: BMG-G21, BMG-G10 и BMG-31. Они будут изготавливаться по техпроцессу TSMC 4 нм и содержать до 32 ядер Xe2, до 16 ГБ памяти и шину до 256 бит.