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В сети появились тесты процессора Intel Core Ultra 5 228V в Geekbench
Грядущий процессор Intel Core Ultra 5 228V был протестирован в составе ноутбука MSI Prestige 13 AI+ EVO

 Многие процессоры Intel Lunar Lake линейки Core Ultra 200V, включая флагманский, были недавно замечены и протестированы в Geekbench, продемонстрировав свой потенциал в одноядерных и многоядерных тестах. На этот раз был протестирован ноутбук начального уровня с процессором Core Ultra 5 228V. В качестве ноутбука использовалась модель MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMTG. Компания MSI выпустила несколько новых ноутбуков на базе Lunar Lake, о которых подробно рассказано по данной ссылке. Тест показывает не только производительность, но и технические характеристики, а также тактовую частоту, на которой он выполнялся.

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 Процессор Intel Core Ultra 5 228V набрал 2585 баллов в одноядерных тестах и 10053 балла в многоядерных тестах при базовой частоте 2,10 ГГц и максимальной частоте 4,025 ГГц, но в сообщении указано, что чип смог увеличить тактовую частоту в режиме ускорения до 4485 МГц.

 Процессор Intel Core Ultra 5 228V оснащен 8 ядрами и 8 потоками, работая на мощности от 17 до 30 Вт, что является более эффективным показателем по сравнению с чипами Meteor Lake. Core Ultra 5 228V также оснащен встроенной графикой Arc 130V с 7 ядрами Xe2 с тактовой частотой 1,85 ГГц. Процессор может похвастаться базовой тактовой частотой 3,5/4,5 ГГц, которая является самой низкой во всей линейке.

 Тем не менее производительность процессора находится примерно на том же уровне, что и у более дорогих моделей в многоядерных тестах, но в одноядерных тестах он проигрывает им с заметным отрывом. Из различных тестов, проведенных ранее, следует, что все процессоры Lunar Lake близки друг к другу по многопоточной производительности, что в основном связано с одинаковым количеством ядер и потоков. Даже флагманский Core Ultra 9 288V набрал 11048 баллов, а Core Ultra 7 256V и Core Ultra 7 268V среднего класса - 11031 и 10036 баллов соответственно. Но стоит иметь в виду, что производительность варьируется от платформы к платформе. Кроме того, все еще есть случаи, когда эти чипы являются ранними образцами, а не конечными розничными экземплярами.

 Тем не менее они увеличивают разрыв в производительности между собой и Core Ultra 5 228V почти на 6-12% в одноядерном режиме. Стоит также помнить, что результаты Geekbench различаются даже для одного и того же процессора, и это не лучший способ сравнить производительность процессора с другими чипами. Core Ultra 5 228V мог бы получить более высокие оценки, поскольку тактовые частоты в этом тесте были значительно ниже.

 Напомню, запуск линейки Intel Lunar Lake запланирован на 3 сентября, и она будет представлена на эксклюзивном мероприятии в Берлине. Процессоры будут использоваться для тонких и легких устройств, включая ноутбуки, мини-ПК и игровые карманные компьютеры.

#intel #процессоры #msi #процессоры intel #lunar lake #core ultra 5 228v
Источник: wccftech.com
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