Предупреждение о критически низком давлении со стороны часов Apple Watch стало спасительным

Как и все производители смарт-часов, Apple предлагает в своих моделях мониторинг различных показателей организма. Неоднократно появлялись новости о том, как умные часы спасали людям жизни, вовремя предупреждая их о проблемах со здоровьем. Поскольку на рынке смарт-часов Apple продаёт больше всех, подобные новости чаще всего касаются именно часов Apple Watch. На этот раз спасённым оказался житель Калифорнии, у которого часы обнаружили низкий пульс.

Житель штата Калифорния по имени Питер Мур получил от часов уведомление о критическом состоянии сердца. В этот момент он находился за рулём и почувствовал головокружение. После этого часы показали, что частота сердечных сокращений сократилась до 32 ударов в минуту. Это крайне низкое значение оставалось неизменным на протяжении длительного времени.

реклама

Мур сообщил об этом жене, которая отвезла его в больницу. Там доктор определил необходимость установки кардиостимулятора. После этого угроза для жизни миновала.

Отслеживать пульс умеют умные часы множества производителей. Также существуют часы с возможностью обнаруживать мерцательную аритмию, фибрилляцию предсердий, а некоторые модели даже умеют измерять артериальное давление. Многие часы обнаруживают, если человек упал и не двигается, после чего отправляют сообщения экстренным контактам.

Теперь производители стараются внедрить в часы неинвазивное измерение уровня глюкозы в крови. Если одной из крупных технологических компаний удастся сделать это первой, она может рассчитывать на значительный прирост прибыли от продажи смарт-часов. Если измерение будет точным, избавиться от необходимости ежедневно прокалывать пальцы иглами могут захотеть сотни миллионов людей по всему миру.