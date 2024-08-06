Apple Watch SE рассматривают в качестве замены смартфона

Согласно последней информации, третье поколение умных часов Apple Watch SE производитель может позиционировать как устройство для детей вместо обычного смартфона. Вместо корпуса из алюминия здесь ожидается использование жёсткого пластика, чтобы снизить цену.

Помимо желания уменьшить стоимость производства и удержать розничную цену ниже значения в $200, пластик в Apple Watch SE позволит позиционировать часы как устройство для детей. Заодно он позволит отличить эти часы от обычных Apple Watch. Пластиковые модели могут получить самые разнообразные и яркие расцветки, привлекательные для детей.

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Первое поколение часов Apple Watch SE появилось в сентябре 2020 года. Почти два года спустя выпустили часы второго поколения, которые по внешнему виду мало отличались от представленных в тот год обычных Apple Watch. Отличие заключалось в отсутствии отслеживания некоторых показателей организма. Новые часы могут получить экран размером 1,6 дюйма и новый процессор S9. Что именно здесь будет для детей в плане функциональности, пока не сообщается.