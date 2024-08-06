Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Часы Apple Watch SE могут позиционироваться как устройство для детей
Apple Watch SE рассматривают в качестве замены смартфона

Согласно последней информации, третье поколение умных часов Apple Watch SE производитель может позиционировать как устройство для детей вместо обычного смартфона. Вместо корпуса из алюминия здесь ожидается использование жёсткого пластика, чтобы снизить цену.

Помимо желания уменьшить стоимость производства и удержать розничную цену ниже значения в $200, пластик в Apple Watch SE позволит позиционировать часы как устройство для детей. Заодно он позволит отличить эти часы от обычных Apple Watch. Пластиковые модели могут получить самые разнообразные и яркие расцветки, привлекательные для детей.

реклама

Первое поколение часов Apple Watch SE появилось в сентябре 2020 года. Почти два года спустя выпустили часы второго поколения, которые по внешнему виду мало отличались от представленных в тот год обычных Apple Watch. Отличие заключалось в отсутствии отслеживания некоторых показателей организма. Новые часы могут получить экран размером 1,6 дюйма и новый процессор S9. Что именно здесь будет для детей в плане функциональности, пока не сообщается.

#apple #смарт-часы
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Snapdragon 8 Gen 4 в многопоточных тестах превзошёл Apple A17 Pro
Депутат Госдумы заявил о возможной блокировке в России Google, Android и iOS
Компания Уоррена Баффета, Berkshire Hathaway, уменьшила количество акций Apple у себя вдвое
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
18
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
4
BI: С-400 "Триумф" и модернизированные Су-35С вместе с МиГ-31БМ будут охотиться за F-16 ВСУ
11
Исследователи впервые создали из атомов золота новый материал с особыми свойствами
1
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
2
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
+
Nvidia прекращает выпуск самой популярной среди геймеров видеокарты, сообщает информатор
+
Смартфоны Apple iPhone 16 выходят 10 сентября
+
Из-за обвала цен на акции, 500 богатейших людей мира потеряли 134 млрд долларов за один день
1
TWZ: Украинские квадрокоптеры «Баба Яга» теперь способны запускать управляемые боеприпасы
+
Ryzen 7 5800XT работает на частоте 5 ГГц при мощности 65 Вт
7
В Китае планируется обязательная идентификация всех пользователей интернета с помощь ID-карты
5
Huawei разрабатывает процессор, который будет использовать унифицированную архитектуру памяти
+
Американская фирма представила инновационное решение для подзарядки электромобилей прямо в пути
4
NYT: В Иране начали массово задерживать сотрудников разведки из-за ликвидации главы ХАМАС в Тегеране
1
Lamborghini представила суперкар Revuelto с уникальной окраской, которую наносили вручную 475 часов
+
РЖД создаст свои судоходные компании для перераспределения грузоперевозок с авто и ж/д транспорта
1
Технологии бронзового века: путь к чистой энергии
2
Мадуро может передать БРИКС право на разработку нефти и газа в Венесуэле
+
The Information: ИИ-компания OpenAI с каждым днем ​​теряет все больше денег
+

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
12
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
18
7 любимых игр старого олдфага
12
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
14
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
3
Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью
1
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
8
"Искандер-1000" и "Искандер-К" - зачем России ещё два ОТРК и в чём их особенности
+
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
75
Новые «Искандеры» и старые «МиГи»: чем ВС РФ встретят хвалёных «Боевых соколов» F-16
9

Сейчас обсуждают

Евгений Рудомётов
00:29
Тут ещё проблема производительности в 4к, 4к 60фпс на мой взгляд абсурдно( с точки зрения гейминга) - увеличение ФПС с 60 до 120+ даёт гораздо больше комфорта и наслаждения чем переход с 2к на 4к. Ес...
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
Александр Кононович
00:26
Решение принял Путин, а доигралась почему то Украина . Деда бы своего успокоили - всем было бы хорошо.
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
lewile
00:21
Дядюшка Форд в могиле юлой наверное крутится... Какой то маразм просто хочешь купить авто за кучу бабок должен ещё и видос записать достоин ли ты этого авто... 7.5 тысяч заявок в общем то и не так мно...
Ford запретила перепродавать Mustang GTD в течении 2 лет
lewile
00:10
Ну это любимое дело у ВСУ отступая всё подряд уничтожать и потом всё на русских спиливать ...
ВСУ подорвали мост под Часовым Яром, чтобы задержать войска РФ
Юрий Иваницкий
00:02
"Однако следует отметить, что ютубер не устанавливал на свой компьютер антивирусный сканер, а также деактивировал брандмауэр Windows." То есть если выйти в сеть на 11 винде при таких же условиях, то т...
Ютубер выяснил, что произойдет, если подключить к интернету старую ОС Windows XP
lewile
00:00
Десяток самолётов получили и решили что всё, преимущество на их стороне...
Ходаковский: Зеленский начнёт очередное контрнаступление, несмотря на высокий шанс провала
lewile
23:57
Ну да, на фоне того что в Европе продажи падают из-за экспансии китайцев, такой рынок сбыта вернуть все хотят только молчат об этом.
Volkswagen возвращается на российский рынок под брендом Jetta
Денис Игонин
23:45
Спасибо! Интересно про Рено. Каэш, не материал для оверклокеров, но всё же))
"Империя волков", "22 пули: Бессмертный", "Город мошенников" - краткий обзор трех фильмов
Дым Туман
23:44
60 же
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
Xmast
23:40
Автор. Ты что то напутал. Во первых там никакие не эксперты а обычные блогеры. Во вторых они вообще не советуют процессоры интел. Как минимум до момента когда решиться проблема с деградацией.
Hardware Unboxed протестировали процессор Ryzen 9 5900XT в играх и рабочих задачах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем