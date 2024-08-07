Также ожидаются обновленные модели Mac mini и iMac.

Компания Apple планирует выпустить новые модели MacBook Pro этим годом, включая M4, M4 Pro и M4 Max. Кроме того, ожидаются обновления для моделей Mac mini и iMac. Чипсет M4 уже был представлен в iPad Pro и использовался в 11- и 13-дюймовых моделях, став первым чипсетом, созданным по 3-нм техпроцессу TSMC второго поколения. Теперь также ожидается его появление в компьютерах Mac, включая новые модели Mac mini и iMac.

Предполагается, что запуск новых моделей MacBook Pro будет аналогичен предыдущему запуску M3, где были представлены M3 Pro и M3 Max вместе с базовой версией. Также ожидается, что в 2025 году появятся более мощные модели Mac Studio и Mac Pro с обновлением M4 Ultra.



Известно, что линейка MacBook Pro M4 будет состоять из моделей начального уровня и двух high-end версий с диагональю дисплея 14 и 16 дюймов. Дизайн этих моделей останется неизменным. Кроме того, ожидается обновление для моделей Mac mini и iMac.



В отношении производительности, чипсет M4 производит отличное впечатление. Apple выпустила две версии M4 с различными ядрами CPU и GPU. Топовая версия с 10-ядерным процессором превосходит M2 и M3 и имеет превосходные показатели в тестах Geekbench 6. Более слабая версия с 9-ядерной конфигурацией также показывает хорошие результаты. Однако, точные данные по производительности M4 и M4 Max будут известны только после их выпуска.