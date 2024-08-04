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Смартфоны Apple iPhone 16 выходят 10 сентября
Новая утечка сообщает дату официальной премьеры новых смартфонов, а также дату их поступления в продажу.

 Ранее появились сообщения, что Apple выпустит серию iPhone 16 в какой-то день в сентябре этого года. Последние новости сообщают о том, что компания может выпустить новую линейку iPhone уже 10 сентября, но поступят они в продажу начиная с 20 сентября. Несмотря на то, что до запуска остается еще больше месяца, многочисленные утечки и слухи уже дают представление о том, чего ожидать от будущих устройств.

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 Изображения iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max уже раскрыли цветовые варианты новой серии. Базовый iPhone 16 будет иметь белый цвет вместо желтого, а iPhone 16 Pro Max будет иметь немного более темные оттенки цветов, предлагаемых предшественником. Посмотреть изображения макетов смартфонов можно нажав соответствующие названия устройств iPhone 16 и 16 Pro Max или на прилагаемых к новости фотографиях. Базовая модель также использует вертикальное расположение камеры для создания пространственного видео.

 Согласно предыдущим сообщениям, iPhone 16 Pro Max может быть оснащен большим экраном диагональю 6,9 дюйма. Ожидается, что пиковая яркость также будет улучшена. Некоторые слухи также утверждают, что рамки дисплея станут тоньше, чем у предшественника (1,15 мм вместо 1,55 мм).

 Что касается производительности, то iPhone 16 Pro и Pro Max, скорее всего, будут оснащены чипом A18 Pro, который не только будет иметь большую мощность, чем A17 Pro, но также сможет лучше выполнять задачи искусственного интеллекта на устройстве. Чип A18 Pro изготовлен по 3-нм техпроцессу TSMC второго поколения.

 Говоря о моделях, не относящихся к линейке Pro, до сих пор неясно, будет ли Apple использовать в них тот же чип A18 Pro или оставит прошлогодний чипсет, как компания сделала с двумя последними поколениями iPhone. Согласно сообщению за прошлый месяц, Apple действительно планировала использовать чип A17 Pro в iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Однако внутренний код предполагает, что компания будет использовать чипсет A18 в непрофессиональных моделях этого года. Это вполне могла бы быть слегка урезанная версия A18 Pro. Тем не менее это все еще слухи, и официальная информация только еще ждет своего обнародования.

#смартфоны #apple #iphone 16 #iphone 16 pro #iphone 16 pro max #смартфоны apple #apple a18 pro #apple a17 pro
Источник: gizmochina.com
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