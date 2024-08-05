Apple не торопится выпускать складные устройства

Компания Apple уже готовит модели iPhone для следующего года, но у неё разработке есть и более интересные продукты. Регулярно появляется информация о том, что Apple рано или поздно собирается представить складные смартфоны и планшеты. Первое складное устройство американского производителя ждали в 2025 году, но технические трудности и проблемы с поставками привели к тому, что теперь его ждут не раньше 2026 года.

Об этом пишет аналитик Джефф Пу. Речь идёт о проблемах с дизайном и техническими характеристиками. Ожидается, что и без этих устройств возможности аппаратов iPhone 17 вместе с искусственным интеллектом Apple Intelligence позволят нарастить продажи, в первую очередь в Китае.

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Возможно, в Apple ждут усовершенствований механизма шарнира, который является ключевым компонентом складных устройств. Не исключено, что процент выпуска годных компонентов ниже нужного, из-за чего цена устройства может вырасти, как произошло в случае с Vision Pro.

Некоторые ждут, что складной iPhone появится раньше, чем более крупные устройства. К тому же не обязательно речь идёт о планшете, это может быть сочетание iPad и компьютеров Mac с размером экрана 20,3 дюйма. В таком случае это будет первое устройство с возможностями систем iPadOS и macOS. Что касается iPhone, ждут моделей Fold и Flip. Такое же разделение есть у конкурирующей компании Samsung с аппаратами Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Всё это пока не более чем предположения.