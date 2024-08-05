Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Складной планшет iPad может появиться позже ожидавшегося
Apple не торопится выпускать складные устройства

Компания Apple уже готовит модели iPhone для следующего года, но у неё разработке есть и более интересные продукты. Регулярно появляется информация о том, что Apple рано или поздно собирается представить складные смартфоны и планшеты. Первое складное устройство американского производителя ждали в 2025 году, но технические трудности и проблемы с поставками привели к тому, что теперь его ждут не раньше 2026 года.

Об этом пишет аналитик Джефф Пу. Речь идёт о проблемах с дизайном и техническими характеристиками. Ожидается, что и без этих устройств возможности аппаратов iPhone 17 вместе с искусственным интеллектом Apple Intelligence позволят нарастить продажи, в первую очередь в Китае.

реклама

Возможно, в Apple ждут усовершенствований механизма шарнира, который является ключевым компонентом складных устройств. Не исключено, что процент выпуска годных компонентов ниже нужного, из-за чего цена устройства может вырасти, как произошло в случае с Vision Pro.

Некоторые ждут, что складной iPhone появится раньше, чем более крупные устройства. К тому же не обязательно речь идёт о планшете, это может быть сочетание iPad и компьютеров Mac с размером экрана 20,3 дюйма. В таком случае это будет первое устройство с возможностями систем iPadOS и macOS. Что касается iPhone, ждут моделей Fold и Flip. Такое же разделение есть у конкурирующей компании Samsung с аппаратами Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Всё это пока не более чем предположения.

#apple #iphone #ipad
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эксперты рассказали, почему в России дорожают iPhone, и какие модели сегодня брать выгоднее всего
Серия смартфонов iPhone 17 может получить модель iPhone Air
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
17
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
4
BI: С-400 "Триумф" и модернизированные Су-35С вместе с МиГ-31БМ будут охотиться за F-16 ВСУ
9
Россияне нашли способ обхода замедления YouTube с помощью Майнкрафта, Steam и Garry's Mod
5
Исследователи впервые создали из атомов золота новый материал с особыми свойствами
1
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
+
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
+
Яндекс Go представил грузовой электросамокат «симовоз», перевозящий до трех стандартных самокатов
3
Из-за обвала цен на акции, 500 богатейших людей мира потеряли 134 млрд долларов за один день
1
Осенью на внутренний рынок Японии выйдет обновлённая Honda Civic одиннадцатого поколения
2
Смартфоны Apple iPhone 16 выходят 10 сентября
+
Nvidia прекращает выпуск самой популярной среди геймеров видеокарты, сообщает информатор
+
TWZ: Украинские квадрокоптеры «Баба Яга» теперь способны запускать управляемые боеприпасы
+
В зону СВО начали поступать FPV-дроны «Пиранья-13»
3
Ryzen 7 5800XT работает на частоте 5 ГГц при мощности 65 Вт
7
В Китае планируется обязательная идентификация всех пользователей интернета с помощь ID-карты
5
NVIDIA столкнулась с задержкой выпуска графических процессоров Blackwell
1
УАЗ обновил расценки на внедорожники «Буханка» и «Хантер» в версии «Экспедиция»
2
Huawei разрабатывает процессор, который будет использовать унифицированную архитектуру памяти
+
One UI 7 получит новый игровой модуль Good Lock с расширенным доступом к настройкам игр
2

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
9
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
10
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
10
7 любимых игр старого олдфага
12
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
13
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
2
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
61
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
8
Новые «Искандеры» и старые «МиГи»: чем ВС РФ встретят хвалёных «Боевых соколов» F-16
9
11 захватывающих стратегических игр, вышедших на ПК за последние пять лет
+

Сейчас обсуждают

Владимир Клецов
15:06
Если кратко - вы описали гарантийные случаи с вашими SSD, и 18 тыс. вам, наверное, за них вернули)) Сложно поверить, что такой брак возможен подряд, но похоже вы очень своеобразный человек - можно выб...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Джон Коннор
15:03
что и требовалось доказать
Cмартфоны IQOO Z9s и Z9s Pro получат чипы от разных брендов
Konstantin Skorik
14:59
Интелбои против Амудешников. Эта битва никогда не закончится. Сделай аналогичную сборку на нителе с нвидиа и почитай во сколько выйдет.
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
LorDex
14:56
Я поэтапно грейдил свой комп по нескольким причинам. Первая, это то что мой 2500k и GTX970 прилично устарели и не хотелось дожидаться когда вся эта комплектуха будет стоить как пару кило картошки. Вто...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Александр Еремеев
14:55
Это капитализм. Конечному покупателю пофиг, обанкротится Интел или нет. Корпорации тоже не будут нести убытки во благо спасения чип-мейкера. Ждём лавину исков. В том числе коллективных в США. Ибо Инте...
Европейские магазины отмечают 400% рост числа возвратов процессоров Intel 14-го и 13-го поколений
Eppius
14:54
Странно все это...
Ходаковский: Зеленский начнёт очередное контрнаступление, несмотря на высокий шанс провала
Алексей Енютин
14:53
Если компьютер, просто подключенный к сети внезапно схватывает что-то нехорошее, то в сети работает сканер уязвимостей, который при нахождении уязвимой машины и инициирует загрузку на нее ВПО.
Ютубер выяснил, что произойдет, если подключить к интернету старую ОС Windows XP
Станислав Кожевников
14:47
Когда придёт время, поставлю Windows 12 !!!
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
Alexey B
14:45
Этоне имеет значения! Почему? Да потому, что железки что в старом корпусе с одной дыркой на выдув, что в новом суперперфорированном (по русски дырявом) выделяют ОДНО И ТОЖЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛА! Банально ...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
NuclearMissionJam
14:45
У меня есть блог, почему я SSD не ставлю. Если кратко - первый ссд брак, второй глючил, третий помер за полгода. Не то чтобы я прям против SSD - для того же GeForce софта он нужен. Но я пока не решаю...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем