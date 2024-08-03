Продажи планшетов Apple в Китае оказались не самыми удачными

На протяжении последних нескольких кварталов поставки планшетов Apple iPad снижались, но на этот раз американскому производителю удалось изменить данную тенденцию. По сравнению со вторым кварталом прошлого года доход вырос на 24%.

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Объём поставок увеличился на 18,2% за счёт появления планшетов нового поколения M2 iPad Air и M4 iPad Pro. Вот только в Китае у Apple ситуация не такая радужная, поскольку здесь хватает и местных производителей.

Аналитическая компания IDC рассказала, что всего за квартал было выпущено 34,4 млн планшетов. На долю Apple пришлось 12,2 млн, и это означает 35,8% рынка. Рост поставок планшетов Apple наблюдался во всём мире, кроме Китая, где покупатели отдают предпочтение предложениям Huawei, Xiaomi и других местных компаний.

Xiaomi за квартал выпустила 2 млн планшетов, что означает рост на 94,7% за год. Huawei представила 2,3 млн планшетов и занимает 6,8% рынка, показав рост на 40,3%. Недавно был представлен планшет MatePad 11.5S, а летние распродажи позволили выступить ещё лучше.

Таким образом, самый важный для производителей рынок самой густонаселённой страны пока не покоряется Apple, несмотря на все предпринятые усилия.