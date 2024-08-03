На протяжении последних нескольких кварталов поставки планшетов Apple iPad снижались, но на этот раз американскому производителю удалось изменить данную тенденцию. По сравнению со вторым кварталом прошлого года доход вырос на 24%.
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Объём поставок увеличился на 18,2% за счёт появления планшетов нового поколения M2 iPad Air и M4 iPad Pro. Вот только в Китае у Apple ситуация не такая радужная, поскольку здесь хватает и местных производителей.
Аналитическая компания IDC рассказала, что всего за квартал было выпущено 34,4 млн планшетов. На долю Apple пришлось 12,2 млн, и это означает 35,8% рынка. Рост поставок планшетов Apple наблюдался во всём мире, кроме Китая, где покупатели отдают предпочтение предложениям Huawei, Xiaomi и других местных компаний.
Xiaomi за квартал выпустила 2 млн планшетов, что означает рост на 94,7% за год. Huawei представила 2,3 млн планшетов и занимает 6,8% рынка, показав рост на 40,3%. Недавно был представлен планшет MatePad 11.5S, а летние распродажи позволили выступить ещё лучше.
Таким образом, самый важный для производителей рынок самой густонаселённой страны пока не покоряется Apple, несмотря на все предпринятые усилия.