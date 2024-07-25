Карты Apple выходят за пределы мобильных приложений

Компания Apple приняла решение расширить доступность своего картографического сервиса за пределы мобильных приложений. Как и карты Google, они теперь предлагаются в виде веб-версии, хотя пока это только бета-тестирование.

В результате сейчас имеются определённые ограничения. Сервис доступен не во всех странах и карты предлагаются только на английском языке. Доступ есть через браузеры Safari и Chrome на компьютерах Mac и планшетах iPad. На компьютерах на Windows сервис работает в браузерах Chrome и Edge. Со временем будут предложены другие языки, устройства и браузеры. На iPhone доступа через браузер к картам Apple пока нет.

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В веб-версии предлагаются маршруты, гиды, часы работы учреждений, отзывы и прочая информация о заведениях, а также возможность выполнять действия вроде заказа еды. В ближайшие месяцы функциональность будет расширяться.

Карты Google давно можно встраивать на сайты, что позволяет разработчикам ссылаться на её карты для получения маршрутов и информации о разных местах. Появление в браузерах позволит увеличить количество пользователей. Несколько лет назад появилась также веб-версия сервиса Apple Music.