Galaxy Z Fold 6 загорелся во время разборки

Одной из главных проблем складных смартфонов являются их прочность и долговечность. Подобные проблемы могут быть и у недавно представленного аппарата Samsung Galaxy Z Fold 6. Это смартфон последнего поколения, наиболее продвинутый, хотя есть конкуренты как минимум не хуже. Обозреватели высоко оценивают его качество сборки и общее впечатление от работы. По-настоящему проверить подобные устройства на прочность берутся на YouTube-канале JerryRigEverything.

Там провели ряд испытаний, подвергнув смартфон различным нагрузкам. Эти нагрузки выходят за рамки обычных сценариев применения. На шарнир и экран насыпают много пыли, экран опаляют огнём, много сгибают и царапают. По большей части устройство держалось хорошо, но имеется минимум два повода для беспокойства.

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В тестах с использованием пыли она набивается в шарнир больше по сравнению с аппаратом прошлого поколения. В результате шарнир начинает издавать неприятные звуки, и защита уровня IP48 не помогает.

Ещё хуже тот факт, что смартфон загорелся. Причём произошло это в процессе разборки, когда один слой за другим разбирали экран. В это время повалил дым и появились искры, в чём, скорее всего, виноват повреждённый шлейф.





У Samsung есть программа под названием Galaxy Z Assurance, которая даёт обладателям этого устройства возможность один раз бесплатно поменять защитную плёнку на экране и получить скидки при ремонте экрана на протяжении двух лет.