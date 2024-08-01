Новый Galaxy S24 FE прошёл тестирование на Geekbench.

Компания Samsung уже работает над преемником Galaxy S23 FE, выпущенного в октябре прошлого года. Galaxy S24 FE дебютирует примерно в октябре этого года. Смартфон уже появлялся на Geekbench в прошлом месяце, но теперь он снова появился в бенчмарке с новой, улучшенной производительностью.

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Последние данные модели S24 FE с номером "SM-S721B" показали неплохие результаты. В одноядерном тесте 2185 баллов и 7030 баллов в многоядерном тесте. Эти цифры значительно выше, чем в более раннем тесте устройства, и даже превосходят результаты бенчмарков Exynos 2400 на Galaxy S24 и S24+. Ранее Exynos 2400 в серии S24 показал средний одноядерный результат 2056 и многоядерный результат 6495.

Такое улучшение производительности не является чем-то новым для серии Fan Edition. Exynos 2200 на прошломднем S23 FE также показал себя лучше, чем оригинальная SoC на серии Galaxy S22. Хотя предварительные тесты не всегда точно отражают производительность после релиза. И похоже, что Galaxy S24 FE в своей версии Exynos обеспечит производительность ЦП на том же уровне, что и версия устройства на базе Snapdragon 8 Gen 3.

Получается, что Samsung продолжает совершенствовать свои чипсеты Exynos, чтобы обеспечить конкурентоспособную производительность по сравнению с их аналогами Snapdragon. Повышенная производительность Exynos на Galaxy S24 FE может стать приоритетом для пользователей, предпочитающих устройства Samsung с собственными чипсетами компании.