Samsung рассказала об успешных продажах своих флагманских смартфонов нынешнего поколения

Линейка смартфонов Galaxy S24 является одним из главных предложений на рынке Android-устройств и главным предложением компании Samsung, которая является ведущим мировым поставщиком смартфонов. Ранее уже сообщалось, что объём поставок в этом году увеличился по сравнению с продажами прошлогодних аппаратов серии Galaxy S23. Теперь Samsung в очередной раз подтверждает этот факт.

Оглашая финансовые результаты компании по итогам второго квартала года, представители южнокорейского производителя сообщили о двузначном росте продаж Galaxy S24 по сравнению с прошлогодними продажами Galaxy S23. Вырос не только объём поставок, но и прибыль от продаж. Это относится как ко второму кварталу, так и ко всему первому полугодию.

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Необходимо принимать во внимание тот факт, что аппараты Galaxy S24 поступили в продажу раньше, чем стартовали продажи Galaxy S23 годом ранее. Это также могло внести свой вклад в увеличение прибыли.

Несколько месяцев назад Samsung отчиталась о больших продажах аппаратов серии Galaxy S23 в финансовом отчёте за первый квартал. Различная функциональность искусственного интеллекта тогда упоминалась как один из факторов увеличения продаж. Здесь поддерживается редактирование фотографий на основе генеративного ИИ, перевод в реальном времени во время телефонных разговоров, создание кратких сводок текстов и т.д.

Также в рамках оглашения финансовых результатов компания сообщила о работе над мобильным процессором Exynos 2500 и пообещала наладить стабильные поставки для использования в собственных смартфонах следующего года.