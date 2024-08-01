Новые смартфоны для полиции: запись видео, фото улик и GPS в одном устройстве.

В США стартовал пилотный проект по замене традиционных нагрудных камер полицейских на смартфоны Samsung Galaxy Z Flip. Программа охватывает 25 полицейских участков в пяти штатах.



Специальная версия Galaxy Z Flip, разработанная совместно с Visual Labs, адаптирована для нужд правоохранительных органов. Устройство автоматически начинает запись при обнаружении погони или включении проблесковых маячков патрульной машины. Кнопка регулировки громкости перепрограммирована для быстрого запуска видеосъемки.



Samsung утверждает, что компактный размер и складная конструкция Galaxy Z Flip делают его идеальным для крепления на форме полицейских. Помимо видеофиксации, смартфон может использоваться для фотографирования улик, записи показаний свидетелей и отслеживания местоположения офицера через GPS.



Этот инновационный подход может изменить принципы использования технологий в работе полиции, объединяя функции нескольких устройств в одном компактном смартфоне.