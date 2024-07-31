Samsung ведёт работу над мобильным процессором Exynos 2500 для своих флагманских смартфонов

Существовало множество слухов относительно того, что рано или поздно появится мобильный процессор Exynos 2500. Известный аналитик Мин-Чи Куо утверждал, что флагманские смартфоны Samsung Galaxy S25 в будущем году выйдут исключительно на процессоре Snapdragon 8 Gen 4. Виноваты в этом проблемы Samsung с техпроцессом 3 нм, который якобы задержит релиз собственного флагманского чипа. В рамках финансового отчёта за второй квартал нынешнего года Samsung подтвердила существование этого процессора и пообещала наладить стабильные поставки для использования в собственных мобильных устройствах.

Подробный пресс-релиз Samsung рассказал, что первоначальная реакция на технологию 3 нм оказалась позитивной и гарантирует стабильные поставки процессоров в будущем. Ранее компания официально анонсировала первый процессор для носимых устройств Exynos W1000, который будет производиться на техпроцессе 3 нм GAA. Это означает множество улучшений в плане производительности и эффективности.

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На выставке COEX в столице Южной Кореи в начале июля представители Samsung рассказали о стабильности в процессе производства 3 нм GAA. Тем самым они опровергли информацию о том, что пригодным является лишь каждый пятый процессор на этой технологии.

Использование процессоров разных производителей в своих смартфонах позволит Samsung сократить себестоимость производства. К настоящему моменту цена процессоров достигла 18,1% от общей цены смартфонов. Были сообщения о том, что эффективность Exynos 2500 выше, чем у выпущенного три года назад Apple A15 Bionic. Тактовые частоты также были увеличены.