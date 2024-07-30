Аппараты Realme 13 Pro Plus 5G и Realme 13 Pro поступают в продажу с функциями ИИ

Во вторник в Индии состоялся дебют смартфонов Realme 13 Pro Plus 5G и Realme 13 Pro с улучшенными камерами, повышенной производительностью и другими усовершенствованиями. Производитель делает акцент на фотографические возможности с применением алгоритмов искусственного интеллекта. Подобная архитектура здесь носит название HYPERMIRAGE+.

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Аппараты обладают экраном AMOLED размером 6,7 дюйма с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Оба они работают на процессоре Snapdragon 7s Gen2 5G с девятислойной системой охлаждения.

Модель Plus оснащена тремя задними камерами: основной 50 Мп на основе сенсора Sony LYT-701, телеобъективом-перископом 50 Мп Sony LYT-600 с трёхкратным зумом и сверхширокоугольной камерой 8 Мп. Модель Pro получила две камеры: основную 50 Мп на основе сенсора LYT-600 и сверхширокоугольную 8 Мп. Искусственный интеллект помогает снимать групповые фотографии, получать эффект Боке, естественные оттенки кожи и высокий уровень детализации.

Модель Plus оснащена аккумулятором ёмкостью 5200 мАч и поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. Модель Pro получила аккумулятор такой же ёмкости при мощности зарядки 45 Вт.

Realme 13 Pro доступен в трёх цветовых вариантах: фиолетовом, золотом и зелёном. Модель Plus предлагается в фиолетовом и золотом цветах. Продажи начнутся в Индии 6 августа, а затем аппараты доберутся и до других стран.

Realme 13 Pro за версию 8/128 ГБ стоит около 28000 руб., а Plus 8/256 ГБ стоит 34000 руб.