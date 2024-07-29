Бренд Realme уже завтра может провести презентацию старших смартфонов своей основной номерной линейки. Среди прочего, пользователей ждёт новейшая матрица камеры Sony и ещё не анонсированный процессор Snapdragon.

Realme 13 Pro+.



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Анонс новинок ожидается 30 июля в Индии. Именно там девайсы первым делом поступят в продажу. Как показывает предыдущий опыт, глобальный запуск также произойдёт весьма быстро.

По предварительным данным, нас вновь ждёт две модели: Realme 13 Pro и 13 Pro+. Базовая версия Realme 13 может немного задержаться, а также вновь выйдет в нескольких существенно отличающихся вариантах.

Благодаря тизерам самой Realme и данным от инсайдеров про новинки известно уже достаточно много. Начнём с противоречивых новостей: модель Realme 13 Pro может быть упрощена на фоне предшественника. Ожидается, в частности, исчезновение камеры-телевика, вместо неё будет «заглушка» на 2 Мп. Возможно, это поможет сделать гаджет дешевле. Новинками же станут новый сенсор главной камеры и новый процессор.

Что касается модели Realme 13 Pro+, то здесь ухудшений не ожидается. Главные «изюминки» гаджета связаны с новыми матрицами камер. Так, на смену основному сенсору Sony IMX890 из Realme 12 Pro+ в новинке идёт Sony LYT-701. Это будет мировой дебют новой технологичной матрицы.

Сразу два продвинутых сенсора Sony – главная сильная сторона грядущей модели 13 Pro+ по мнению производителя.



В свою очередь, в камере-перископе Omnivision OV64B заменят на Sony LYT-600. Последний сенсор в ряде не самых дешёвых смартфонов используется как основная камера и получает хорошие отзывы. Его использование в качестве дополнительного модуля в Realme 13 Pro+ – хороший знак. Также перископу в Realme 13 Pro+ символически увеличат фокусное расстояние и чуточку расширят апертуру.

Из других изменений ожидается слегка улучшенная батарея. Её ёмкость подросла с 5000 до 5200 мАч, а мощность зарядки увеличилась с 67 до 80 ватт. Однако непонятно, идёт ли речь об обеих моделях или только версии Pro+. При этом толщина девайсов уменьшилась с 8.8 до 8.2 мм, а габариты стали символически компактнее. Вес также слегка уменьшен.

Обновление ожидает процессоры обеих моделей. Здесь пока есть некоторая путаница, но, предположительно, Realme 13 Pro ожидает апгрейд со Snapdragon 6 Gen 1 до Snapdragon 7s Gen 2. В свою очередь, модель 13 Pro+ дебютирует со Snapdragon 7s Gen 3. Последний в смартфонах прежде ещё не встречался.

Обновлённый дизайн и расцветки Realme 13 Pro и 13 Pro+.



Наконец, это уже лишь предположение, но ещё одним новшеством может стать дисплей. Realme ещё с модели 10 Pro+ полагается здесь на экраны с пиковой яркостью до 950 нит, что на сегодняшний день выглядит уже недостаточным.

По базовой модели Realme 13 данных почти нет. На презентации её могут и не показать. Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что одна из моделей линейки Realme 13 может получить батарею 6000 мАч. Скорее всего, речь идёт именно про младшую версию, в которой не будет слишком «навороченных» камер, зато ёмкий аккумулятор станет главной «изюминкой». Сейчас Realme 12, 12x и 12+ предлагают батареи «лишь» по 5000 мАч.

Напоследок заметим, что помимо грядущей линейки Realme 13 в сети сейчас много слухов о наиболее ультимативном флагмане компании. Новинка получит название Realme GT 7 Pro и может быть анонсирована до конца года.

Это будет один из первых на рынке девайсов с флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 4. Гаджету приписывают рекордно тонкие рамки вокруг дисплея, батарею около 6000 мАч и улучшенный вибромотор. Также новинка станет первым смартфоном в ассортименте Realme с ультразвуковым сканером отпечатков и защитой от воды на уровне IP69.

«Живая» фотография готовящегося к анонсу Realme 13 Pro.