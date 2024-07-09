Линейка Realme 13 всё ближе к анонсу

Смартфон Realme 13 Pro+ с модельным номером RMX3920 недавно прошёл сертификацию на китайской платформе TENAA. Благодаря этому стали доступными некоторые его спецификации и изображения. Вслед за этим была пройдена сертификация и в организации 3C, показав возможности быстрой зарядки.

Зарядное устройство обладает модельным номером VCB8OACH и поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. Это станет шагом вперёд, поскольку предыдущая модель Realme 12 Pro с аккумулятором 5000 мА·ч обладает быстрой зарядкой только 67 Вт. Получив основные сертификаты, новое устройство может быть выпущено уже в этом месяце.

реклама

В базе 3C найден также другой смартфон Realme с поддержкой стандарта 5G с модельным номером RMX3989. Здесь быстрая зарядка имеет мощность 45 Вт. Пока неизвестно, что это за смартфон и входит ли он в состав линейки Realme 13.

Возвращаясь к Realme 13 Pro+, это устройство обладает изогнутым экраном размером 6,7 дюйма. Эта панель типа AMOLED с разрешением FHD+ и сканером отпечатков под экраном. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 2 или 7s Gen 3, точно пока неизвестно. Объём оперативной памяти может достигать 16 ГБ, хранилище — до 1 ТБ.

Ёмкость аккумулятора составит 5050 мА·ч. Установлена система Android 14 с программной оболочкой Realme UI 5. Разрешение передней камеры равно 32 Мп, основная задняя камера — 50 Мп с сенсором Sony LYT-701 и оптической стабилизацией. Ещё есть сверхширокоугольная камера 8 Мп и телеобъектив 50 Мп LYT-600 с трёхкратным оптическим зумом. Будут поддерживаться алгоритмы искусственного интеллекта для повышения качества съёмки.