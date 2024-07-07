Realme GT 6 будет представлен в Китае 9 июля

Во вторник в Китае состоится анонс смартфона Realme GT 6. В базе данных организации TENAA упомянуты две камеры этого аппарата с разрешением основной 50 Мп и вспомогательной 8 Мп. В преддверии анонса представитель компании показал образцы фотографий с этого устройства.

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Основная камера работает на сенсоре Sony IMX890 с апертурой f/1.88 и поддерживает оптическую стабилизацию. Вместе с передовыми программами алгоритмами она способна выдавать чёткие фотографии с высокой детализацией даже при сложных условиях съёмки.

Информация про переднюю камеру и широкоугольную не была оглашена. Сертификация показывает наличие сверхширокоугольной камеры 8 Мп, а разрешение передней камеры составит 16 Мп.

Ожидается наличие плоского экрана BOE S1+ с высокой точностью воспроизведения цветов и повышенной точностью сенсорного ввода. Представлена защитная функция Green Field AI Eye Protection и функции активного определения усталости глаз для изменения параметров экрана.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с аккумулятором ёмкостью 5500 мАч и поддерживает зарядку мощностью 120 Вт. Объём оперативной памяти LPDDR5x может достигать 24 ГБ, хранилища UFS 4.0 - 1 ТБ. Есть поддержка сетей 5.5G и Wi-Fi 7. Корпус выполнен из металла, размеры 162,02 x 76,07 x 8,43 мм, вес - 206,7 г.