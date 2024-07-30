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Kia анонсировала рестайлинг K8 всего через три года после представления роскошного седана
Kia показала конкурента Mercedes в сегменте роскошных автомобилей

Автопроизводитель Kia хорошо известен своими семейными внедорожниками и бюджетными автомобилями. На родном рынке он предлагает более широкий ассортимент, среди которого есть представительский седан K8. Готовя его к рестайлингу, Kia показала тизер с новым дизайном.

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Нынешняя модель K8 обладает довольно привлекательным внешним видом с заметной решёткой радиатора, узкими фарами и элегантными линиями. Обновлённый вариант будет оснащён передней частью в стиле EV9. В последние месяцы данный дизайнерский стиль под названием «Opposites United» был применён к нескольким моделям Kia с двигателями внутреннего сгорания, включая Sorento и Carnival.

Более выразительный дизайн передней части позволит автомобилю конкурировать в сегменте роскошных автомобилей в Южной Корее. Разработчики уверены, что световая панель «Starmap Signature Lighting», охватывающая всю ширину передней части, сделает автомобиль более изысканным и роскошным.

Сзади на K8 сохранится знакомая форма фонарей, которые существуют с 2021 года. Наверняка будут обновлены дизайн колёс, отделка и переработан интерьер.

Конкуренция предстоит с такими брендами, как BMW и Mercedes, а также с родственными Hyundai Grandeur/Azera. С момента начала продаж в Южной Корее было реализовано 130000 экземпляров K8.


K8 предлагается только с передним приводом, но выбрать можно среди четырёх двигателей. В их число входят 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель, 1,6-литровый турбированный гибрид, 3,5-литровый V6 и 3,5-литровый V6 на сжиженном нефтяном газе.

#автомобили #kia
Источник: carbuzz.com
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