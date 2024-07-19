Kia Sorento 2025 будут выпущены в девяти комплектациях по цене от $31990

Автопроизводитель Kia назвал стоимость моделей Sorento 2025 года. Базовая модель стоит столько же, как предложение 2024 года, хотя кое-какие обновления здесь имеются. Кроссовер доступен для приобретения в США по цене от $31990, а топовая модель X-Pro SX-P AWD стоит $47390. Ранее в этом году были названы цены на Kia Sorento Hybrid. Самые дешёвые из них, под названием Sorento Hybrid EX FWD, предлагаются за $38690, версия AWD стоит $46890, а самая дорогая гибридная модель — SX Prestige AWD — стоит $46890.

реклама

Обновления на этот раз минимальные. Вместо серого цвета Gravity Gray предлагается вариант Panthera Metal. Производство должно стартовать в сентябре. Верхние комплектации X-Line и X-Pro получат чёрные логотипы Kia на передних и задних эмблемах, а также на центрах колёсных колпаков и на надписи Sorento на задней двери.

В моделях Sorento 2024 года обновили дизайн, а также предложили внедорожные комплектации X-Line и X-Pro. У первой из них есть багажник на крыше, уникальные бамперы, глянцево-чёрная передняя решётка, 20-дюймовые колёса и блокируемый центральный дифференциал. Вариант X-Pro обладает 17-дюймовыми колёсами с шинами BFGoodrich и способен взять на буксир около 1814 кг.

Выбор можно сделать только из двух двигателей. У младших комплектаций это 2.5-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 191 л.с. с крутящим моментом 245,4 Нм. У старших комплектаций используется турбированный 2.5-литровый двигатель мощностью 281 л.с. с крутящим моментом 422 Нм. У более мощного двигателя предлагается восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, а у младшего варианта — автоматическая коробка передач с гидротрансформатором.