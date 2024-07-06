Автомобили Kia Soul немного подорожают.

Южнокорейский автопроизводитель Kia назвал цены на новые модели Soul, которые по сравнению с прошлогодними предложениями станут чуть дороже. В любой выбранной комплектации цена вырастет на $100, но они всё равно остаются на уровне ниже $25000.

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В иерархии Kia модель Soul находится немного ниже кроссовера Seltos, который также слегка подорожал. По-прежнему предлагаются четыре комплектации, но представлен новый пакет Soulmate Special Edition с дополнительным стилем.

Базовая комплектация называется LX и стоит $20290. Обладатели этого автомобиля получат 4-цилиндровый двигатель объёмом 2 л, 16-дюймовые стальные колёса, сиденья с покрытием из ткани и 8-дюймовый сенсорный экран. $22790 стоит комплектация S, куда входят 16-дюймовые алюминиевые колёса, 8-позиционное сиденье водителя с электрическим приводом, сенсорный экран с диагональю 10,25 дюйма.

Далее располагается комплектация GT-Line по цене $23890. У этого автомобиля спортивный внешний вид, 18-дюймовые алюминиевые колёса, бамперы GT-Line с центральным выхлопом и зеркала под цвет кузова. Максимальная комплектация EX обойдётся покупателям в США в $24590 с 17-дюймовыми алюминиевыми колёсами, боковыми зеркалами с подогревом, передними сиденьями с подогревом и кожаным рулём.

Пакет Soulmate Special Edition предлагает эксклюзивные колёса размером 18 дюймов, двухцветную крышу, аудиосистему Harman Kardon и сиденья с покрытием из ткани и SynTex.

Во всех версиях автомобилей есть функции помощи водителю: система предотвращения столкновений с обнаружением пешеходов, помощник при удержании полосы движения, система предупреждения внимания водителя, предупреждение о съезде с полосы, помощник дальнего света и предупреждение о задних пассажирах. Кроме базовой, все комплектации имеют помощника предотвращения столкновений при движении задним ходом, помощника предотвращения столкновений в слепых зонах и помощника смены полосы.