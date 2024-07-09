Kia объявила цены на Sportage 2025 и внесла минимальные изменения в модельный ряд

Южнокорейский автопроизводитель Kia назвал цены на модели Sportage 2025 года, которые являются у неё наиболее продаваемыми. Только в нынешнем июне было продано 13316 экземпляров. В следующем году изменения в модельном ряду будут минимальными. Повышение цен также оказалось минимальным.

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Наиболее доступным вариантом является LX FWD за $27190. Здесь есть беспроводные системы Apple CarPlay и Android Auto, светодиодные фары, круиз-контроль, кондиционер и колёса размером 17 дюймов. EX за $29290 обладает 18-дюймовыми колёсами, подогревом боковых зеркал, искусственной кожаной обивкой и сиденьем водителя с электроприводом. Будет предлагаться пакет Premium с панорамным люком и задней дверью с электроприводом.

Цена на модель Kia SX начинается от $32790. За эти деньги покупатели получат сиденья водителя с памятью, кожаный рычаг переключения передач и аудиосистему Harman Kardon. SX Prestige обойдётся ещё на $2000 дороже и принесёт с собой подогрев руля, вентилируемые передние сиденья и сиденье пассажира с электроприводом.

Далее в модельном ряду располагаются полноприводные X-Line за $32090, X-Pro за $36290 и X-Pro Prestige за $38090. X-Line обладает уникальным внешним видом и центральным дифференциалом. X-Pro имеет 17-дюймовые колёса с шинами BF Goodrich для поездок за пределами дорог. X-Pro Prestige оснащена дополнительными элементами роскоши.

Если говорить о двигателях, здесь используется четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,5 л мощностью 187 л.с. с крутящим моментом 241,34 Н*м. Также используется восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Имеются гибридные версии Kia Sportage и PHEV. Первая в комплектации LX FWD стоит от $28590 с двигателем объёмом 1,6 л мощностью 227 л.с. и с крутящим моментом 349,8 Н*м. Модель PHEV имеет мощность 261 л.с. и такой же крутящий момент. Дальность хода на электрической тяге здесь составляет более 54 км. Эта версия стоит от $39690.