Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Kia Sportage 2025 будет доступен менее чем за $30000
Kia объявила цены на Sportage 2025 и внесла минимальные изменения в модельный ряд

Южнокорейский автопроизводитель Kia назвал цены на модели Sportage 2025 года, которые являются у неё наиболее продаваемыми. Только в нынешнем июне было продано 13316 экземпляров. В следующем году изменения в модельном ряду будут минимальными. Повышение цен также оказалось минимальным.

реклама

Наиболее доступным вариантом является LX FWD за $27190. Здесь есть беспроводные системы Apple CarPlay и Android Auto, светодиодные фары, круиз-контроль, кондиционер и колёса размером 17 дюймов. EX за $29290 обладает 18-дюймовыми колёсами, подогревом боковых зеркал, искусственной кожаной обивкой и сиденьем водителя с электроприводом. Будет предлагаться пакет Premium с панорамным люком и задней дверью с электроприводом.

Цена на модель Kia SX начинается от $32790. За эти деньги покупатели получат сиденья водителя с памятью, кожаный рычаг переключения передач и аудиосистему Harman Kardon. SX Prestige обойдётся ещё на $2000 дороже и принесёт с собой подогрев руля, вентилируемые передние сиденья и сиденье пассажира с электроприводом.

Далее в модельном ряду располагаются полноприводные X-Line за $32090, X-Pro за $36290 и X-Pro Prestige за $38090. X-Line обладает уникальным внешним видом и центральным дифференциалом. X-Pro имеет 17-дюймовые колёса с шинами BF Goodrich для поездок за пределами дорог. X-Pro Prestige оснащена дополнительными элементами роскоши.

Если говорить о двигателях, здесь используется четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,5 л мощностью 187 л.с. с крутящим моментом 241,34 Н*м. Также используется восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Имеются гибридные версии Kia Sportage и PHEV. Первая в комплектации LX FWD стоит от $28590 с двигателем объёмом 1,6 л мощностью 227 л.с. и с крутящим моментом 349,8 Н*м. Модель PHEV имеет мощность 261 л.с. и такой же крутящий момент. Дальность хода на электрической тяге здесь составляет более 54 км. Эта версия стоит от $39690.

#автомобили #kia
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Sollers представила на выставке «Иннопром» новый пикап ST8
Концепт автомобиля Honda Prelude поступит в промышленное производство
Самые доступные модели Porsche снимут с производства раньше ожидавшегося
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай готовит космический таран для защиты Земли
1
Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
9
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
7
США хотят построить 1000 дронов-ведомых 6-го поколения для противодействия ВВС Китая
+
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
В сложных климатических условиях Малый БАМ обрастает дополнительными путями
1
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
3
Bluetooth-колонки Xiaomi с IP67, звуком на 360 градусов и RGB-подсветкой появились на мировом рынке
+
ВКС России провели масштабную ракетную атаку на объекты ВСУ
+
Генсек НАТО заявил, что никто не обещал Украине членство в альянсе через 10 лет
15
Загадка древнегреческого вычислительного устройства раскрыта с помощью гравитационных волн
+
Япония испытывает гиперзвуковую ракету, предназначенную для поражения авианосцев
+
Defence24: Украина получит от Германии больше новейших САУ RCH 155, чем предполагалось ранее
7
Криптоплатформа Celsius подает в суд на клиентов, которые забрали свои деньги до банкротства
1
ВС РФ опубликовало кадры уничтожения "Искандером" двух пусковых установок ЗРК Patriot
+
Застройщики объяснили, почему цены не упадут даже после завершения программы льготной ипотеки
11
Capcom анонсировала новую игру из вселенной Resident Evil
+
Глава ASML: КНР подминает под себя рынок полупроводников, пока Европа вводит очередной пакет санкций
1
В России в ближайшие годы построят новый крупный подшипниковый завод
3

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
13
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
29
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Windows XP в 2024 году - Часть 1
24
Мое мнение о Pixel 7 Pro
7
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
54
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
8
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
3
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
10
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+

Сейчас обсуждают

Ирина Светличная
13:00
А как упадут цены? Если ставка цб выше 16% , да и стройматериалы не дешевеют!
Отмена льготной ипотеки оставит без доступа к жилью большинство работающих россиян
Ирина Светличная
12:58
Незнаю, где вы такие цены нашли. В 20 году до повышения в декабре хрущ 2ка неплохим ремонтом 2.9 млн купили. Сейчас 5 с копейками стоит такая. Самара.
Отмена льготной ипотеки оставит без доступа к жилью большинство работающих россиян
VladTag
12:56
ВС РФ установили контроль над позицией ВСУ на господствующей высоте в Харьковской области
Михаил Авраменко
12:55
Ну да, надо окраинцам всё-таки устроить тотальный блэкаут к зиме. Пусть живут на своих хуторах как в 19м веке.
Орбан подвёл итоги миротворческой миссии: cледующие 3 месяца будут ещё жёстче, жертв станет больше
Михаил Авраменко
12:54
А тебе зачем? Всё равно будешь хрюкать что это неправда.
ВС РФ установили контроль над позицией ВСУ на господствующей высоте в Харьковской области
World Trailer
12:53
ЛГБТ'шники добрались до Ведьмак 3 :D
Энтузиаст создал модификацию для The Witcher 3, позволяющую играть за Йеннифэр и Цири
Михаил Авраменко
12:53
Укронацистов истребляет только в путь.
Стало известно, как Украина хотела угнать российский сверхзвуковой бомбардировщик
Шнур
12:51
Лпша, два склееных видео не имеющие отношение друг к другу, во втором куске видно как хаймарс уезжает из зоны поражения на большой скорости, лоханулись по полной этой лапшой. З.ы. не забывайте про отч...
"Искандер" застиг HIMARS на пусковой позиции и поразил американскую РСЗО под Харьковом
Михаил Авраменко
12:51
Вот оно, легендарное западное качество! :-)
У Boeing авиакомпании United Airlines после взлета из Лос-Анджелеса отвалилось колесо
Шнур
12:46
Лапша, где доказательства?
ВС РФ установили контроль над позицией ВСУ на господствующей высоте в Харьковской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем