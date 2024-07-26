Июльское обновление безопасности уже появилось на серии Samsung Galaxy S22 в нескольких странах Латинской Америки, а также на Galaxy Tab S9 и Galaxy Tab S9 Ultra в странах Европейского союза

До августа осталось меньше недели, и Samsung продолжает обновлять лучшие устройства в своем каталоге, как смартфоны, так и планшеты, последним патчем безопасности Android за июль 2024 года. Хорошим доказательством этого является то, что корейский гигант начал выкатывать последнее обновление безопасности Android на свои флагманы 2022 года, Galaxy S22, S22+, S22 Ultra и свои последние планшеты премиум-класса, Galaxy Tab S9 и Galaxy Tab S9 Ultra.

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Как сообщает специализированное СМИ SamMobile, южнокорейский бренд начал выпуск июльского обновления Android 2024 для Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra в Аргентине, Багамских островах, Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Доминиканской Республике, Эквадоре, Гватемале, Ямайке, Мексике, Парагвае, Перу и Уругвае с версией прошивки S90xEXXSAEXF9.

Кроме того, Samsung также выпустила последнее обновление безопасности Android для Galaxy Tab S9 и Galaxy Tab S9 Ultra в континентальной Европе с номерами сборки X716BXXS4BXG7 и X916BXXS4BXG7, соответственно.

Новая прошивка для этих 5 устройств корейской компании включает в себя, конечно же, обновление безопасности от июля 2024 года, которое устраняет в общей сложности 58 уязвимостей, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, устраняет большое количество общих ошибок, влияющих на пользовательский интерфейс, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, а также повышает производительность и стабильность этих трех телефонов и двух планшетов.

Если у вас есть одно из этих 5 устройств Samsung Galaxy в одном из регионов, перечисленных выше, и вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление безопасности, все, что вам нужно сделать, это зайти в панель «Настройки» устройства и перейти в раздел «Обновление ПО».

Чтобы применить его на смартфоне или планшете Samsung, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить» и позвольте One UI обновить ваше устройство последним патчем безопасности для Android.