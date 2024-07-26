Новый чипсет обгоняет своего предшественника на 9-17%.

Компания Samsung готовится выпустить свой первый смартфон с новейшим чипсетом Exynos 1580 среднего класса, о чём свидетельствует появление новинки в базе данных Geekbench, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

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Источник фото: AnandTech

Устройство, появившееся на сайте Geekbench, оснащается материнской платой «s5e8855», подтверждая, что она является преемницей системной платы «s5e8845» чипа Exynos 1480. При этом название смартфона в базе данных не указывается, но источник предполагает, что новинка является не чем иным, как предстоящей моделью Galaxy A56.

Кроме того, сайт Geekbench проливает свет на конфигурацию ядер Exynos 1580 — чип имеет одно основное ядро с тактовой частотой 2.91 ГГц, три ядра, характеризующиеся частотой 2.6 ГГц, и четыре ядра с частотой 1.95 ГГц. Также становится известно, что SoC снабжается встроенным видеоядром Xclipse 540 на базе AMD Radeon.

Информации о конкретных ядрах, используемых для чипсета, база данных не предоставляет, но можно предположить, что в качестве производительных ядер будут использоваться Cortex-A720, а Cortex-A520 будут выступать в роли эффективных ядер.

В одноядерном тесте Geekbench 5.5 чип Samsung Exynos 1580 набирает 1046 баллов, а в многоядерном получает 3678 очков, превосходя чипсет предыдущего поколения, Exynos 1480, на 17 и 9 % соответственно. Отмечается, что обновление прошивки может ещё больше улучшить данный результат.

Источник фото: NotebookCheck/Geekbench

Информации о точной дате запуска чипа нового поколения пока не имеется, но, учитывая его появление в базе данных Geekbench, больше подробностей может появиться уже в ближайшем будущем.