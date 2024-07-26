Процессоры Intel понесли обратно в магазины

Проблемы с нестабильностью в работе процессоров Intel 14-го и 13-го поколений начали сказываться на их продажах. Отчёт показывает, что частота возвратов в последнее время увеличилась в три-четыре раза.

реклама

Процессоры Intel 14-го и 13-го поколений в последние месяцы испытывают сложности такого масштаба, что значительная часть пользователей сталкивается с нестабильностью в их работе. Речь идёт не просто о домашних ПК, но и игровых студиях, таких как Alderon Games, и прочих организациях.

Французское издание Les Numeriques сообщает, что крупные европейские продавцы вынуждены всё чаще возвращать деньги за эти процессоры. Один из европейских ритейлеров сообщил, что процессоры Intel 13-го поколения показали частоту возвратов в четыре раза выше по сравнению с процессорами Intel 12-го поколения. Процессоры 14-го поколения имеют частоту возвратов в три раза выше возвратов Alder Lake.

Учитывая, что процессоры Intel 13-го поколения «Raptor Lake» находятся в продаже дольше, это отразилось на частоте возвратов. Эти цифры относятся к возвратам через магазины, а не напрямую через Intel, а иначе показатели были бы ещё выше. Частота возвратов следующих процессоров Intel является самой высокой:

Core i9-14900KF

Core i9-14900KS

Core i9-14900K

Core i7-14700KF

Core i7-14700K

Core i9-13900KF

Core i9-13900KS

Core i9-13900K

Intel недавно выпустила заявление, в котором сказано, что причиной нестабильности является повышенное напряжение. Некоторые эксперты полагают, что реальная проблема гораздо глубже и решить её будет нелегко.

Intel необходимо действовать быстро, поскольку выпуск настольных процессоров Arrow Lake-S не за горами. В свете таких проблем желающих купить их может оказаться меньше обычного.