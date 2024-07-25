Сбои в работе топовых CPU от Intel сказываются на деятельности компаний, специализирующихся на визуализации

Масштабная эпопея с проблемными флагманскими процессорами Core 13-го и 14-го поколения продолжается, поскольку в сети всплывают все новые подробности об отказах данных CPU. На сей раз дело коснулось плотного использования "синих камней" в профессиональных приложениях.

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Так, руководитель студии ModelFarm, занимающейся заказной визуализацией и анимацией, заявил, что они столкнулись с невиданными накладными расходами при использовании топовых процессоров Intel. Дилан Браун никогда не видел, чтобы рабочие процессы могли так сильно стопориться.

В своем блоге он раскритиковал Core i9-13900K и Core i9-14900K, указав, что 50% используемых ModelFarm чипов приводят к нестабильной работе продакшн-приложений. Команда Брауна применила все возможные способы исправления багов Intel, включая обновления BIOS и ручное выставление безопасных лимитов.

Также были задействованы высококлассные материнские платы ASUS ROG, однако ничего из этого не дало положительного результата. В конце-концов Дилан Браун сказал, что ModelFarm переходит на Ryzen 9000-й серии, поскольку продакшн-среде требуется высокая надежность.

А в это время Intel продолжает тянуть время до выхода Core Ultra 200, после чего, как ожидается, интерес к Raptor Lake угаснет вместе с негативным фоном. Полное признание ошибки и массовый возврат неисправных процессоров обошелся бы "синим" в "кругленькую сумму", учитывая количество проданных экземпляров CPU и их стоимость.