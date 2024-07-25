Доля процессоров AMD в третьем квартале добралась почти до 22%

Согласно статистике от Stocklytics.com, доля рынка процессоров для ноутбуков у Intel продолжает неуклонно сокращаться, а у AMD увеличиваться. Подобная тенденция привела к тому, что AMD близка к четверти рынка, набрав пока 22%.

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Между 2016 и 2019 годами доминирование Intel было неоспоримым с долей около 91%. У AMD доля составляла примерно 8%. Сейчас у Intel 71,9%, а у AMD 21,7%. С начала года AMD набрала 1,3%, а Intel потеряла 5,4%. Среди прочего, сказались производственные задержки Intel.

В статистику не вошли недавно представленные процессоры Qualcomm Snapdragon X. Именно они могут объяснять разницу между набором 1,3% и потерей 5,4% у двух производителей.

В будущих чипах для ноутбуков Lunar Lake Intel собирается воспользоваться производственным процессом TSMC 3 нм. На нём же будут выпускаться чипы AMD. Для настольных процессоров Arrow Lake Intel планирует задействовать техпроцесс 20A в этом году и 18A в следующем. На последнем будут выпускаться и чипы Panther Lake.

В последнее время появляется информация о нестабильности работы процессоров 13-го и 14-го поколений как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков. В результате, падение доли рынка Intel в ближайшие кварталы может продолжиться.



