Новый флагман Intel был протестирован в Cinebench

Сегодня стало известно, что процессоры Ryzen 9000 поступят в продажу с некоторой задержкой. По информации зарубежных изданий, AMD спешно отзывает все поступившие в розничные или ОЕМ-каналы чипы из-за неназванной проблемы. Релиз планируется перенести на несколько недель, что не должно привести к критичным изменениям на рынке. Положение AMD кажется стабильным, ну а тесты доказывают, что новая серия предложит рост как в области одноядерных, так и многоядерных задач. Неясно, чем на это ответит Intel, ведь до старта продаж серии Arrow Lake осталось ещё много времени. И всё же, некоторые утечки уже начали появляться, об одной из которых мы и поговорим.

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На этот раз стали доступны тесты Core Ultra 9 285K. Это новый флагман Intel, который придёт на замену Core i9-14900K. Стоит учитывать, что перед нами может быть ранний инженерный экземпляр, но пока тесты внушают некоторый пессимизм. Так, процессор Intel на целых 7% отстал от Ryzen 9 9950X в многоядерном тесте Cinebench R23. Как видите, первый набирает чуть больше 43 тысяч баллов, тогда как второй – 46 000 баллов. Ryzen 9 9950X был протестирован с пределом мощности до 230 Вт, в то время как предел PL2 для Core Ultra 9 285K достигал 253 Вт. По мнению экспертов, есть несколько причин, которые и привели к таким слабым результатам. Прежде всего перед нами действительно может быть ранний инженерный экземпляр, а значит производительность ближе к релизу увеличится. Пожалуй, главная проблема всей новой серии заключается в отказе от технологии многопоточности. Hyper-Threading долгое время был визитной карточкой процессоров Intel, но в рамках Arrow Lake она была удалена.

Стоит также учитывать, что после длительного использования зрелого 10-нм технологического процесса, производитель перешёл на 3-нм нормы TSMC. До этого Intel не решалась на такие эксперименты, используя исключительно собственные технологии. В результате тактовая частота в серии Core Ultra 200 будет ниже, чем ожидалось, а значит флагман может действительно оказаться не таким быстрым, как ранее предполагалось. Ранее утечки результатов Cinebench 2024 показали, что Ryzen 9 9950X опережает Core Ultra 9 285K на 8-9% в многоядерных тестах. Если ближе к релизу производительность процессоров Intel останется без изменений, то даже фанатам компании придётся купить камень AMD. Первые тесты Ryzen 9 9900X доказали, что в играх камень будет уступать Ryzen 7 7800X3D. В целом вся серия Ryzen 9000 неплохо прибавила в игровых сценариях, но пока победу красных праздновать слишком рано. Возможно, к концу года расклад сил станет более очевиден, а пока можно сделать вывод, что ожидать от Intel революции не приходится. Arrow Lake не прибавил 30%, как ранее писали инсайдеры. Возможно, в будущем разработчикам удастся обуздать чужие технологические нормы, но пока Core Ultra 9 285K не впечатляет.