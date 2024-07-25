17% недавних покупателей iPhone ранее использовали Android-устройства

Смартфонов на Android в мире существует намного больше, чем аппаратов iPhone. Это не мешает Apple зарабатывать на продаже своих устройств больше любого другого производителя. К тому же тенденция такова, что желающих уйти с Android на iPhone становится всё больше.

реклама

Статистика от Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) показывает, что 17% купивших во втором квартале iPhone раньше пользовались Android-устройствами. Это самый высокий показатель за второй квартал за последние 5 лет. В прошлом году таких было только 10%, что было самым низким значением.

Особенно интересно это потому, что во втором квартале Apple не выпускает новых моделей iPhone. Таким образом, рекордное количество желающих уйти с Android на iPhone появилось уже после того, как отгремела реклама представленных в прошлом году моделей iPhone 15.

Быть может, внимание покупателей привлекли новые модели iPad Pro и iPad Air, которые были представлены в мае. Их обладатели стали частью экосистемы Apple, поэтому у них могло возникнуть желание за компанию приобрести и iPhone. Быть может, некоторые просто не захотели покупать флагманские модели на Android последнего поколения.

По итогам прошлого года ушедших с Android оказалось меньше, чем в 2022 году. Какой будет результат в нынешнем году, станет известно через несколько месяцев.