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Apple работает над собственными модемами 5G для iPhone 17 Slim и iPhone SE 4 на замену Qualcomm
Модемы Apple собственной разработки уже на подходе

Много лет сообщалось о том, что Apple хочет избавиться от зависимости от компании Qualcomm в плане поставок модемов с поддержкой стандарта связи 5G. Разработать их оказалось непросто, но скоро первые модемы будут представлены. Это должно произойти в следующем году в аппаратах iPhone 17. Не исключено, что это случится даже раньше, а именно в iPhone SE 4, которые ждут весной 2025 года.

Apple работает над своими модемами как минимум с 2018 года. С технической точки зрения это оказалось сложной задачей даже для компании уровня Apple. Источником информации о появлении модемов в будущем году стал известный аналитик Мин-Чи Куо, опубликовавший пост в Twitter.

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Ранее утверждалось, что модель iPhone 17 Slim пополнит линейку устройств, а не заменит iPhone 17 Plus. Это устройство может стать полигоном для обкатки модема Apple. В таком случае все остальные представители серии iPhone 17 продолжат использовать модемы 5G от Qualcomm. Контракт с этим производителем на поставку модемов 5G у Apple действует до 2026 года. Это означает, что данные модемы могут использоваться вплоть до серии iPhone 18. 

В своё время Apple приобрела часть бизнеса Intel, на основе чего и запустила разработку собственных модемов. Модемы от Qualcomm стоят ей немалых денег, из-за чего она и стремится избавиться от этой зависимости. Как будут выглядеть собственные модемы Apple на фоне предложений Qualcomm, пока неизвестно.

#смартфоны #apple #iphone
Источник: wccftech.com
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