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g1tarist
Компания Apple планирует выпустить складную версию iPhone уже в 2026 году
Об этом сообщает The Information со ссылкой на собственные источники.

Apple готовит к выпуску новинку – складной iPhone. Ожидается, что устройство появится в продаже в 2026 году. Эту информацию раскрыл ресурс The Information, ссылаясь на свои источники, знакомые с планами компании.

В последнее время компания активно обсуждает с азиатскими производителями деталей возможность создания компонентов для будущего телефона. Это шаг позволит Apple стать одним из мировых лидеров, предложив рынку складное устройство.

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По предварительным данным, новый iPhone будет выполнен в формате раскладушки. Это сделает его похожим на модель Samsung Galaxy Z Flip, которая была представлена в 2020 году. Важно отметить, что Apple уже зарегистрировала патент на «складное электронное устройство с открытой областью дисплея». В документации описывается уникальный дизайн: гибкий экран, который можно складывать пополам. Когда телефон сложен, одна часть экрана все равно останется видимой для отображения уведомлений и прочей информации.

Несмотря на то что подача патентной заявки не гарантирует быстрый выпуск продукта, эти действия явно указывают на заинтересованность Apple в разработке и внедрении новых технологий дисплеев.

#apple #смартфон #iphone #телефон #айфон #2026
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