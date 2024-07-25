Авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо, специализирующийся на гаджетах Apple и не раз дававший верные предсказания, на этот раз «заглянул в будущее» весьма далеко.

iPhone 15 Pro. Фото: CNET.



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Основная информация, которую сообщает инсайдер Минг-Чи Куо, заключается в том, что японская Sony через пару лет потеряет статус эксклюзивного поставщика матриц камер для iPhone. В актуальных iPhone уже много лет подряд все камеры опираются на сенсоры Sony. Однако в 2026 с выходом iPhone 18 как минимум одна из вспомогательных камер – сверхширокоугольная будет базироваться на датчике от Samsung.

Впрочем, интересна и другая информация: размер будущего сенсора, который в 2026 будет поставлять Samsung, составит всего 1/2.6". Это столько же, сколько сейчас предлагают iPhone 15 Pro и Pro Max. При этом разрешение «ширика» уже в этом году, с выходом моделей iPhone 16, увеличится с 12 до 48 Мп. Такую информацию мы знали ещё по предыдущим инсайдам.

Иными словами, мегапикселей станет больше, а сенсор в размерах останется прежним. Теперь, благодаря данным Минг-Чи Куо, становится ясно, что торопиться увеличивать матрицу Apple не будет и такие камеры пропишутся в её гаджетах на несколько лет.

Для понимания: размер пикселей в матрице 1/2.6" составляет всего около 0.7 мкм. К сравнению, «досанкционная» Huawei предлагала для «ширика» сенсоры 1/1.5" с пикселями 1.0 мкм, что на 40% больше и лучше захватывает свет. Нечто подобное также можно встретить в ряде флагманов Oppo.

В актуальном iPhone 15 Pro Max разрешение 48 Мп имеет только основная камера. В 16 Pro Max, согласно инсайдам, будут две камеры по 48 Мп, а в 17 Pro Max – все три.



Зачем Apple понадобилось повышать разрешение камеры без существенного улучшения матрицы? Вариантов два: либо компания хочет, чтобы будущий «ширик» умел записывать 8K-видео, либо высокое разрешение нужно для улучшения съёмки пространственных 3D-видео, где основная и сверхширокоугольная камеры работают вместе.

Любопытно, что чуть ранее в июле Минг-Чи Куо публиковал схожие данные и по телефото камере будущих iPhone:

В этом году перископ-телевик с оптическим зумом 5x достанется не только модели Pro Max, но и iPhone 16 Pro;

В 2025 в iPhone 17 Pro Max дебютирует новый телевик с разрешением 48 Мп вместо текущих 12 Мп, он тоже будет опираться на маленький сенсор 1/2.6" (сейчас, впрочем, сенсор ещё меньше – 1/3.1");

В 2026 такой телевик будет у обеих Pro-версий iPhone 18;

В 2027 наиболее продвинутая версия iPhone получит новый объектив для телевика, который даст честный оптический зум больше нынешних 5x.

Таким образом, Apple, кажется, очень скромно подходит к развитию вспомогательных камер iPhone, обновляя их лишь раз в пару лет и используя маленькие сенсоры. Можем предположить, что здесь переплетаются как желание сэкономить, так и сохранить компактность девайса. Большие сенсоры для телевика и «ширика» могли бы сильно увеличить в размерах блок камер на тыльной стороне.

На фоне спорной ситуации со вспомогательными модулями, основной камере Apple уделяет гораздо больше внимания. Согласно имеющимся данным, уже в этом году главную камеру iPhone 16 Pro и 16 Pro Max ждёт большой апгрейд на фоне предшественников.

Главная камера iPhone 15 Pro предлагает пиксели размером 1.22 мкм (2.44 мкм при объединении). В iPhone 16 Pro они увеличатся до 1.4 мкм.



Она сохранит разрешение 48 Мп, но получит более крупную матрицу. Сенсор 1/1.28" будет заменён на 1/1.14", вдобавок ожидается использование нового объектива, где одна из линз будет стеклянной (остальные останутся пластиковыми).

Наконец, издание The Information вчера раскрыло следующий этап эволюции камер iPhone, который придётся как раз на iPhone 18. Эти модели в 2026 могут стать первыми у Apple с переменной апертурой объектива. На смену текущей фиксированной апертуре f/1.78 для главной камеры придёт некое динамическое значение.

Такой механизм напоминает работу зрачка человеческого глаза. Он поможет девайсу создавать различные эффекты при съёмке и значительно лучше подстраиваться под условия освещения, включая почти полное отсутствие света.

Любопытно, что переменная апертура когда-то давно уже была во флагманах Samsung, но позже корейцы от неё отказались. Сейчас переменную апертуру можно встретить в ряде флагманов от китайских производителей.