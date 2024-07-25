Разогнанный Ryzen 9 9950X показал прирост производительности на 20%

16-ядерный флагманский процессор AMD Ryzen 9 9950X на архитектуре Zen 5 удалось разогнать до частоты 6 ГГц. Результатом стал прирост производительности на 19% по сравнению с чипом Intel Core i9-14900KS.

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Этот процессор обладает двумя CCD и одним IOD. Он поддерживает 32 потока команд, номинальная частота у него 4,3 ГГц, максимальная частота в разгоне — 5,7 ГГц, объём кэша составляет 64 МБ L3 + 16 МБ L2, а TDP — 170 Вт.

В бенчмарке Geekbench 5 результат одноядерного тестирования составил 2795 баллов, многоядерного — 30050 баллов. Это на 12% и 16% превосходит результаты процессора Intel Core i9-14900K на номинальной частоте. Также в разгоне чип должен на 10% и 13% превосходить собственные показатели на номинальной частоте.

В бенчмарке Geekbench 6 результаты одноядерного и многоядерного тестирования составили 3706 баллов и 26047 баллов соответственно. Это означает разницу на 10% и 20% по сравнению с результатами на номинальной частоте. Если же сравнивать с Intel Core i9-14900KS на номинальной частоте, преимущество составляет 16% и 19% соответственно.

Процессор работал на материнской плате Asus ROG Crosshair X670E с памятью DDR5-6000. Неизвестно, использовалось ли стандартное охлаждение или жидкий азот. С жидким азотом процессор достигал частоты 6,6 ГГц.

Продажи процессоров AMD Ryzen 9000 должны стартовать 15 августа, по крайней мере для моделей Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X. Более дешёвые чипы Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X поступят в продажу уже 8 августа.