По словам представителей компании, в ходе тестов были выявлены некоторые проблемы, и AMD приняла решение отозвать переданные в розницу партии

Накануне AMD сообщила о переносе релиза процессоров Zen 5 Ryzen 9000 по причине некой проблемы с качеством. Как следствие, компания отзывает все устройства Ryzen 9000, отправленные розничным продавцам и OEM-партнерам по всему миру. Теперь публика ожидает запуск моделей Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X, который состоится 8 августа, в то время как более премиальные процессоры Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X будут доступны только с 15 августа. В официальном заявлении AMD также упоминается, что проблему обнаружили в процессе тестирования.

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Данный шаг является редким для AMD в последние годы. Во время финальных испытаний компания выявила неполадки, которые не были замечены на этапах внутреннего контроля. Причем эти чипы практически уже поступили в продажу.

AMD утверждает, что в целях безопасности и чтобы предотвратить попадание некачественных изделий к потребителям, было принято решение отозвать все отправленные процессоры Ryzen 9000 и обеспечить их замену на новые. Мобильные процессоры Ryzen AI 300 продолжают двигаться к планируемому запуску в конце этого месяца.

Представитель компании сообщил, что не планируется перепроектирование или повторная сборка кристаллов Ryzen 9000, и текущие спецификации моделей останутся без изменений. AMD намерена провести повторную проверку чипов, которые были сняты с производства, чтобы осветить возможные проблемы и вернуть модели, не затронутые дефектами, обратно на рынок. Это свидетельствует о том, что не все процессоры сталкиваются с указанной неисправностью.

В компании объяснили, что обнаружили недостаток в тестировании упаковки для процессоров Ryzen 9000, что может привести к появлению на рынке небольшого числа изделий, не соответствующих стандартам качества. AMD конкретизировала, что речь идет о процессе тестирования упаковки, но не раскрыла детали касательно самой проблемы.

На фоне продолжающегося кошмара для немалого количества пользователей Intel 13-го и 14-го поколений, такое решение может быть даже плюсом для компании.