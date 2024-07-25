Новый чип Intel мощностью 17 Вт для тонких и лёгких ноутбуков проверили в деле

Ноутбук Lenovo на восьмиядерном процессоре Intel Core Ultra 5 236V Lunar Lake протестировали в бенчмарке Geekbench. Это уже не первый случай утечки информации о чипах Intel Lunar Lake. Ранее в этом же бенчмарке показывали возможности модели Core Ultra 5 256V, которая с большим преимуществом обошла Ryzen 8840HS в одноядерных и многоядерных тестах.

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Теперь рассмотрели процессор линейки Ultra 5 200V, ноутбук на основе которого скоро должен поступить в продажу. В одноядерном тестировании результат составил 2021 балл, в многоядерном — 5743 балла. Устройство работает на операционной системе Windows 11 Pro, номинальная частота процессора — 2,1 ГГц. Это восьмипоточный чип, его максимальная частота составляет 4668 МГц. Объём кэша L3 здесь составляет 8 МБ против 12 МБ на Core Ultra 256V, частоты также ниже.

Несмотря на одинаковое количество ядер и потоков, скорость в итоге довольно заметно уступает моделям 256V и 268V. В многоядерных тестах отставание составляет 45-50%.

Неизвестно, применялся ли во время тестов сбалансированный, высокопроизводительный или энергосберегающий режим работы. Не исключено, что это был инженерный образец процессора. В любом случае, результаты дают довольно хорошее представление о возможностях процессоров. Они предназначены для экономичных ноутбуков и предлагаются в диапазоне мощности 17-30 Вт.

Релиз этих процессоров ожидается до конца третьего квартала, скорее всего, в сентябре. До того момента можно ожидать появления новых утечек информации и тестов.