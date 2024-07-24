Apple исправит проблемы iPhone 15 Pro с перегревом в аппаратах нового поколения

В последнее время появилось немало слухов не только о линейке устройств iPhone 16, но и о iPhone 17 и складных аппаратах Apple, которые ждут не раньше 2026 года. Устройства следующего года могут оказаться наиболее интересными, но и в этом году от производителя требуется выпуск достаточно привлекательных моделей, чтобы продажи не падали. Недавно появилась информация о том, что разработчики внесли изменения во внутренний дизайн разных моделей iPhone 16, чтобы избежать проблем с перегревом.

Такие проблемы возникли в прошлогоднем iPhone 15 Pro. Они не были связаны с аппаратными компонентами или недостатками дизайна; виноват оказался программный сбой. В момент начала продаж обладатели этого смартфона испытывали затруднения, что не лучшим образом повлияло на спрос на данные устройства.

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В Apple не хотят, чтобы подобное повторилось в этом году. В моделях iPhone 16 будет применяться большая графитовая пластина, которая поможет бороться с перегревом.

Аппараты iPhone обладают высоким уровнем производительности благодаря процессору A17 Pro и следующему чипу A18 Pro. Повышение графической производительности означает, что тепла будет больше, поэтому борьба с ним является важной как никогда.