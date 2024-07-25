Стала известна работа Apple над обновлениями следующего поколения iPhone

Новый отчет издания The Information сообщил о новых разработках в устройствах iPhone на ближайшие годы. В документе сообщается, что Apple активно разрабатывает складной iPhone и одновременно готовит другие обновления, начиная с iPhone 16, который будет представлен в этом году.

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Отчет повторяет многие аспекты, о которых уже говорили ранее, касаясь работы компании над складным устройством. Однако новая информация заключается в том, что Apple присвоила внутреннее кодовое имя V68 для своего складного iPhone, что указывает на то, что проект перешел от концептуальной стадии к разработке.

Процесс запуска нового iPhone в производство обычно занимает около двух лет, однако создание складного телефона, скорее всего, потребует больше времени из-за особенностей технологий складных дисплеев.

Что касается iPhone 16, ожидается, что новые модели будут иметь кнопку съемки фотокамеры на правом торце и более удобный способ замены аккумулятора. Также они будут оснащены увеличенным графитовым листом для борьбы с перегревом, учитывая жалобы пользователей iPhone 15. Кроме того, как сообщает The Information, в одной из моделей iPhone 17 появится обновленная система камеры с изменяемой диафрагмой, что улучшит эффект боке в фотографиях, при котором объект остается в фокусе, а фон размывается.