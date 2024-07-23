Складной смартфон OnePlus может иметь необычно большую батарею

Доступный в продаже складной смартфон OnePlus Open (также известный как Oppo Find N3) является одним из лучших аппаратов своей ценовой категории, поэтому модель второго поколения ждут с большим интересом. Этот интерес может стать ещё больше после слухов о том, что в состав OnePlus Open 2 войдёт крупный аккумулятор.

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Поскольку OnePlus Open и Oppo Find N3 можно считать одним и тем же устройством для разных стран, слухи, связанные с моделями второго поколения, могут относиться к обоим устройствам. Известный инсайдер под ником Digital Chat Station на портале микроблогов Weibo рассказал, что складной аппарат Oppo следующего поколения собираются запустить в начале 2025 года. Устройство будет работать на новом флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 4.

Такой процессор является ожидаемым, а вот аккумулятор ёмкостью 6000 мАч может стать большим сюрпризом. При этом ёмкость аккумулятора в OnePlus Open (Oppo Find N3) составляет 4805 мАч, а толщина корпуса в сложенном состоянии равна 11,7 мм. Невозможно настолько увеличить ёмкость аккумулятора без увеличения толщины корпуса. Между тем, подавляющее большинство производителей смартфонов сейчас стремятся сделать их как можно более тонкими. Оправдается ли этот слух или нет, покажет ближайшее будущее.



