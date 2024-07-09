OnePlus Nord 4 будет представлен 16 июля

Началась вторая половина года и впереди нас ждёт немало анонсов интересных мобильных устройств. В среду компания Samsung проведёт мероприятие в Париже, а на следующей неделе тем же самым займётся OnePlus. Китайский производитель представит смартфон, планшет и аксессуары. Этим смартфоном будет модель Nord 4. Самая крупная до сих пор утечка познакомила с внешним видом этого аппарата.

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К настоящему моменту уже было представление о том, как этот смартфон выглядит. Теперь появилось множество официальных изображений, которые знакомят с дизайном устройства во всех красках.

Аппарат должен работать на процессоре Snapdragon 7 Plus Gen 3 и обладать экраном OLED размером 6,47 дюйма с частотой 120 Гц. Металлический корпус придаёт устройству премиальный облик. Имеется привычный для этого производителя переключатель уведомлений на корпусе.

Среди других характеристик можно назвать основную камеру с разрешением 50 Мп, сверхширокоугольную 8 Мп и переднюю 16 Мп. Ёмкость аккумулятора должна составлять 5500 мАч при поддержке быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Также не забыт разъём для подключения наушников.