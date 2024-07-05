Названы предположительные параметры ёмкости аккумуляторов OnePlus 13 и Ace 4

Недавно был представлен смартфон OnePlus Ace 3 Pro на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с аккумулятором ёмкостью 6100 мА·ч. Теперь инсайдер Digital Chat Station сообщает, что группа компаний, куда входят Oppo и OnePlus, готовит смартфон с аккумулятором ёмкостью 6500 мА·ч. Также были названы возможные характеристики моделей OnePlus 13 и Ace 4.

Два новых устройства OnePlus могут получить плоские экраны с незначительными изгибами по сторонам и разрешением 1.5K и 2K. Это должны быть аппараты OnePlus Ace 4 и OnePlus 13 соответственно. Ёмкость аккумуляторов у них составит 6100-6200 мА·ч.

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OnePlus 13 может работать на новом флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 4, а Ace 4 — на нынешнем чипе Snapdragon 8 Gen 3. Последний может поступить в международную продажу под именем OnePlus 13R. Официально всё это пока не подтверждено.

Что касается аккумулятора ёмкостью 6500 мА·ч, он может войти в состав модели OnePlus Ace 4 Pro, которую в середине следующего года ждут в Китае.