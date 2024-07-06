Готовится начало продаж глобальной версии OnePlus Pad 2 с частотой экрана 144 Гц

16 июля в Милане компания OnePlus проведёт мероприятие, на котором состоится анонс многочисленных продуктов китайского производителя. Список этих продуктов включает такие устройства, как OnePlus Nord 4, OnePlus Pad 2, OnePlus Watch 2R и OnePlus Nord Buds 3.

В преддверии этого события появляются утечки данных касательно различных устройств. Если говорить о планшете, он должен получить экран IPS LCD размером 12,1 дюйма с частотой 144 Гц и разрешением 3000 x 2120. Здесь будет поддержка Dolby Vision и яркость до 900 нит. Используется флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 и предлагаются две конфигурации: 8/128 ГБ и 12/256 ГБ.

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Ёмкость аккумулятора планшета должна составить 9510 мАч при поддержке быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 67 Вт. Разрешение задней камеры равно 13 Мп, передней камеры 8 Мп. За звук будут отвечать сразу шесть динамиков.

Также известно о металлическом корпусе смартфона OnePlus Nord 4, работе смарт-часов Watch 2R на системе Wear OS и наушниках Nord Buds 3, более дешёвых по сравнению с OnePlus Buds 3.

Прямая трансляция анонса начнётся 16 июля в 16:00 по московскому времени на YouTube-канале компании OnePlus.