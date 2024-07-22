Появились кодовые названия и модельные номера линейки Xiaomi 15

Известно, что компания Xiaomi ведёт работу над серией смартфонов Xiaomi 15 для китайского рынка. Появилась новая информация относительно моделей Xiaomi 15 и 15 Pro.

В очередной раз китайский производитель пользуется именами мифических персонажей для кодов флагманских аппаратов. Xiaomi 15 Pro получит кодовое имя Haotian и модельный номер 24101PNB7C. Было сказано, что это устройство будет предлагаться исключительно в Китае, тогда как аппараты Xiaomi 15 и 15 Ultra поступят в продажу и в других странах.

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Известно также, что Xiaomi 15 фигурирует под кодовым именем Dada и обладает модельным номером 24129PN74C. Смартфон Xiaomi 15 Pro известен также как Haotian.

В этой серии смартфонов впервые будет представлен процессор Snapdragon 8 Gen 4, который анонсируют в октябре. Внешний вид моделей 15 и 15 Pro претерпел минимум изменений, они обладают плоским экраном с небольшими изгибами. Слегка может измениться дизайн задних камер.

Аппараты получат ультразвуковой сканер отпечатков пальцев внутри экрана, крупные аккумуляторы, телеобъектив-перископ и повышенную водонепроницаемость. Дебютирует операционная система Xiaomi HyperOS 2.0.

Появление модели Xiaomi 15 Ultra ожидается не раньше начала следующего года.